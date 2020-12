Gomes: "Unidad significa uno y es lo que somos, Unión Deportiva Almería"

Siempre caballero, José Gomes arrancaba su comparecencia previa al duelo copero de este miércoles en L'Hospitalet mandando ánimos al futbolista del Málaga Iván Calero, que se lesionaba en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y sufra una rotura parcial en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Hecha esta precisión el técnico luso entraba en materia de lo que les espera en tierras catalanas en la primera ronda del torneo del KO.

¿Qué opinión le merece el torneo copero en España?

La Copa del Rey siempre es una fiesta del fútbol, con un sabor distinto en todos los países. Siempre hay ilusión por llegar lo más lejos posible y eso es lo que intentaremos. Afrontamos a un rival que, aparte de estar en otra categoría [L'Hospitalet milita en Segunda B], juega muy bien al fútbol. Sale con coraje y pueden tener a cuatro, cinco o seis cerca de su área preparados para presionar y salen jugando con portero y centrales con coraje, son fuertes en las transiciones y no tienen problema en buscar la espalda del contrario. Tiene un número alto de características buenas, de ser un equipo fuerte, no esperaba ver un rival de tanta calidad en lo que he estudiado.

¿Será un hándicap jugar en campo de hierba artificial?

Siempre es peor para nosotros, que entrenamos y jugamos en campo natural. Es una clara ventaja para ellos. Siempre puede haber lesiones, ellos entrenan y juegan ahí, pero no podemos hacer de este tema un escudo para que no salgamos al campo dando el máximo con la excusa de que el campo sea un problema. Hablamos de fútbol con balones buenos y las condiciones serán iguales, aunque estén acostumbrados. Debemos demostrar que estamos en otra categoría por alguna razón. Sería mejor un campo natural, pero es lo que es y hay que hacer nuestro trabajo respetando mucho al contrario. Le he dicho a los jugadores que habrá que luchar mucho para poder ganar cada duelo y llegar al gol.

El curso pasado el equipo no pudo con un Tercera como el Tamaraceite...

En todas las Copas hay esos momentos en los que la gente habla de la fiesta cuando hay una sorpresa de un equipo de una categoría inferior que incluso elimina a un Primera. Normalmente es porque el de Primera se relaja un poco y abre espacios para que el contrario te haga daño. Por eso se habla de sorpresas, lo que tenemos que hacer es salir al campo como si fuera de nuestra categoría, saliendo a tope, con máxima concentración y actitud, esa es la forma de respetar al fútbol. Seguiremos en esta línea de seriedad y humildad que estamos teniendo.

Gomes: "L'Hospitalet es fuerte en las transiciones y no tiene problema en buscar la espalda del contrario"

¿Tiene previsto darle minutos a los menos habituales?

Vamos a empezar con un equipo que pueda garantizar que compite para ganar el partido y en medio de estos cambios y de los partidos que hemos tenido hay que seguir manejando la plantilla para que nuestro equipo tenga frescura física e intensidad en las acciones de partido.

¿Le molesta que se hable de unidad C?

En la misma expresión hay una contradicción porque unidad significa uno y es lo que somos, Unión Deportiva Almería. Dentro de esa unidad hay muchos jugadores y unas veces juegan unos y otras, otros, pero somos todos unidos dentro de esa unidad, no hay otra.

¿Piensa de reojo en la visita al Espanyol?

Ahora hay que prepararlo todo para L'Hospitalet y para salir a ganar. Cuando empezamos este ciclo de 9 partidos de dos en dos o tres en tres días teníamos una perspectiva de lo que iba a ser y el Espanyol entraba dentro, pero aún no lo he estudiado, solo he visto partidos en directo cuando coincidía que no estaba trabajando, pero estoy concentrado en L'Hospitalet.