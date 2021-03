Gomes asume ante el vestuario la culpa de la debacle en El Toralín

El primer entrenamiento de la semana cuando la UD Almería viene de perder siempre es difícil de digerir. En un proyecto ganador en el que la palabra derrota es casi tabú, jugadores y cuerpo técnico saben que las consecuencias de un marcador adverso, y más si se produce dejándose remontar un 0-1 a domicilio, pueden ser inesperadas. Por eso este martes sorprendía la aparente calma y tranquilidad con la que los futbolistas han saltado al anexo Mediterráneo a iniciar la preparación del duelo del sábado ante el Leganés (18:15 horas).

Antes, eso sí, habían estado cerca de una hora analizando con José Gomes y su staff las causas de la debacle producida en El Toralín, donde el equipo perdió una oportunidad de oro para situarse a apenas dos puntos del líder y cedió terreno a equipos como el Sporting, que aprietan desde atrás. El técnico portugués ha asumido ante sus discípulos toda la culpa de la derrota, admitiendo que quizá no acertase en las sustituciones.

En esa puesta en común, Gomes también recordaba al plantel que más allá de que las sustituciones no dieran el resultado esperado, todos son futbolistas de alta calidad que entrando como refresco deben marcar diferencias sobre el campo y eso no se vio en Ponferrada. En cualquier caso, la circunstancia en la que más énfasis ha puesto el preparador luso es en cómo se produjo el tanto del empate de Yuri.

A Gomes no le preocupa tanto que Corpas no supiera conducir bien el contragolpe que pudo significar el 0-2 o que Carvalho no lo finalizase como la acción demandaba, enviando un centro manso que facilitó al meta Caro montar un nuevo contragolpe con fatales consecuencias. Gomes ha puesto el dedo en la llaga en el pésimo balance defensivo realizado por un equipo que hasta ese momento tenía controlado a la perfección al ariete brasileño del conjunto berciano.

Las imágenes muestran que la Ponferradina llega al área del Almería con tres efectivos por cuatro rojiblancos (incluso un quinto, ya que Balliu llegaba a tapar el flanco diestro), pero todos los zagueros se aplastan contra la portería, dejando a Yuri una zona despejada que aprovecha para recoger un rechace y mandarlo a la red. Esa acción fue la que más molestó a Gomes y le ha afeado a sus futbolistas para que no vuelva a reproducirse.

El apretado calendario, una vez más, ha jugado a favor de que desde la directiva no se hayan planteado medidas drásticas. Vienen tres partidos en menos de una semana (Leganés el sábado, visita a Málaga el martes y Rayo Vallecano el Viernes Santo), y haber procedido como en el curso pasado solo hubiera contribuido a fomentar la inestabilidad, abocando a un equipo que con sus vaivenes tiene un estilo reconocible a un futuro incierto, lo que ocurrió la campaña anterior con tantos cambios en el banquillo.

Gomes, no obstante, es plenamente consciente de que a falta de doce jornadas para el término de la competición la presión por afianzar al equipo en la zona de ascenso directo va incrementándose (Al-Sheikh no quiere volver a oír hablar de play-off) y que el presidente espera del equipo que empiece a demostrar este mismo sábado ante el Leganés que está capacitado para doblegar a los rivales directos, algo que hasta la fecha no se ha producido, con derrotas ante Mallorca, Espanyol, Sporting y el propio conjunto pepinero.