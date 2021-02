Gomes se carga a Gomes

El técnico luso de la UDA está teniendo que lidiar con una plantilla amplia por dos motivos: el proyecto de Turki es ganador y la amenaza de contagios por Covid así lo aconsejaba. Debe de ser complicado manejar a tantos profesionales jóvenes, con ansia de llegar lejos en el mundo del fútbol, pero Gomes ha logrado hasta el momento una aparente armonía en el seno del plantel rojiblanco a base de hacer partícipes a todos ellos del referido proyecto ganador.

Hasta ahí todo bien, porque además así lo requería la acumulación de partidos, aún más en el caso de la UDA, que venía de finalizar la anterior campaña a mediados del pasado mes de agosto. Esta obra que creó Gomes no se podía sostener por sí sola sin los retoques necesarios, en forma de decisiones en los momentos adecuados. Por ahí se le ha ido el crédito al entrenador rojiblanco, pues ha querido llevar hasta sus últimas consecuencias una filosofía que tenía fecha de caducidad.

Sin ir más lejos, en Mallorca puede que le pongan una calle al propio Gomes o le coloquen un busto en su honor. En los dos partidos ante los bermellones, Gomes ha concedido una ventaja inadmisible para este tipo de choques clave. Si nos fijamos en el caso de Morlanes, un jugador esencial e insustituible en la plantilla, juegue mejor o peor, porque nadie en ella posee sus características, observamos cómo el centrocampista maño ha disputado tan solo 35 minutos de 180 entre los dos enfrentamientos, en Almería y Mallorca, y no por lesión alguna.

¿Se puede consentir? ¿Qué dirá Turki de esto? ¿Estará contento? ¿Este es el proyecto ganador, que en los partidos clave concede ventaja al contrario? Y no solo de Morlanes, podemos hablar de la titularidad de Lazo y de Villalba, dos jugadores que están decepcionando desde el comienzo de la temporada. Como premio, titulares en el estadio más complicado de la categoría. Gomes reconoció al término del encuentro los problemas que habría en la segunda mitad al adelantarse el Mallorca y juntar sus líneas.

¿Qué cambió en el descanso Gomes? Nada, no aportó solución alguna, y eso que en su banquillo estaban el referido Morlanes, Aketxe o Carvalho, jugadores todos ellos creativos, justo lo que necesitaba su equipo. Pues no, mediada la segunda mitad se cuenta con Villar, que logró un doblete engañoso hace una semana. Por cierto, se ficha a Schettine porque no se confía en Villar, y al final es el onubense quien entra y falla un gol cantado, en línea con el rendimiento de esta campaña.

Para rematar la faena, con el partido perdido y desquiciado, entran los anhelados Carvalho y Morlanes, y ya con los minutos de la basura, el rutilante fichaje Brian y Aketxe. Gomes ha caído en su propia trampa, se ha embelecado con su propia filosofía y ha terminado por perder los papeles, en vez de haber utilizado a ciertos jugadores para restar minutos a los imprescindibles, pero nunca para hacerlos protagonistas en situaciones trascendentales.

Todavía restan bastantes jornadas y la UDA sigue dependiendo de sí misma para alcanzar la segunda posición de ascenso directo pero, o cambia su mentalidad Gomes o me temo que a Turki no le seguirá haciendo gracia que sus inversiones más importantes en ciertos jugadores no cobren protagonismo cuando lo tienen que hacer.