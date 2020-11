Gomes: "Estamos en un crecimiento global, en el camino correcto"

Autocrítico en la victoria: "Detrás de los 3 puntos de hoy hay muchas cosas que corregir e intentaremos hacerlo. Cuando estábamos 11 contra 11 estábamos muy bien y me gustó mucho, no se puede perder el orden ni relajarse porque el contrario juegue con uno menos".

Pide tranquilidad sin euforia: "No podemos decir que lo hayamos pasado mal. Contra el Girona generamos muchas ocasiones claras y hoy no lo hicimos con tanta frecuencia ni número, pero se crearon. Hay que mantener la tranquilidad, pero sin relajarnos. Hay tendencia a estar contentos o ser trágicos".

Valor a ganar en Vallecas: "Ganamos en un campo muy difícil ante un contrario que juega como equipo de los mejores de la competición, con mucha posesión y velocidad. Así lo dice la estadística y estoy contento por los 3 puntos, pero ya pasó y preparamos el Mirandés manteniendo el equilibrio".

Tardanza en las sustituciones: "Los cambios se podían haber hecho un poco antes, pero la lectura que hice no era cuestión de tener a otras personas en el campo, sino hacer las cosas bien, buscando profundidad con paciencia. Si la tenemos con balón podemos hacerle daño a cualquier equipo. Si nos precipitamos, perdemos el orden. Todo esto parte de un crecimiento global, estamos en el camino que debemos estar".

Expulsión de Sadiq: "Akieme también estaba con tarjeta al igual que Sadiq. Umar no voy a discutir si es o no tarjeta, pero no hay ningún tipo de maldad en la disputa del balón porque al estar de espaldas no ve al contrario, se gira y hay un contacto".