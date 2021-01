Gomes: "Si llegamos a la final de Copa, perfecto, pero el objetivo es ascender de forma directa"

Con equipos de la entidad del Real Madrid o Atlético ya eliminados, a nadie se le escapa que para el Almería podría ser una gran oportunidad para emular la gesta de 2011, cuando se plantó en la ronda de seminfinales en la Copa del Rey, para ser apeado por el Barça de Pep Guardiola. José Gomes es consciente de ello y mañana ante Osasuna saldrán a por todas, si bien no quita el foco del objetivo real para el curso, el ascenso por la vía directa.

¿Cómo se presenta esta ronda de octavos ante Osasuna?

Es una competición en la que a todos les gusta llegar lo más lejos posible, muy bonita, y lo vamos a intentar. El rival es muy fuerte, muy organizado y físicamente fuerte, con una contra peligrosísima, velocidad y centros de calidad a la zona de gol, además de un repliegue organizado que no deja espacios. Será muy difícil, pero está la ilusión de llegar lo más lejos posible.

¿Será clave ganarle las disputas al contrario?

Osasuna nunca da un balón por perdido, siempre compite en cualquier zona del campo, son muy organizados. Quienes lo hayan visto jugar esta temporada estarán de acuerdo conmigo porque dan mucha lucha. Lo que hay que intentar hacer es no llevar para ese lado el partido, si podemos tocar antes de llegar al cuerpo a cuerpo, mejor.

¿Espera un partido abierto o más bien cerrado?

Creo que va a ser abierto en la perspectiva de que los dos equipos querrán ganar el partido y cuando pasa eso normalmente sale abierto o tiene más probabilidad de serlo. Estoy seguro de que aunque Osasuna cambie a seis o siete jugadores va a llegar a apretar arriba e intentar no dejar jugar para ganar el partido. Nosotros haremos lo mismo, es lo que nos toca, hacerlo lo mejor posible para bien del fútbol.

¿Osasuna parte como favorito?

Estamos motivados porque todos mis jugadores quieren jugar este partido. Lo que es bueno porque me dificulta la tarea de elegir en el buen sentido porque hay opciones. La eliminatoria se soluciona aquí y hay que entrar muy fuertes para que no tengamos, no digo una sorpresa porque están en Primera, pero sí un sinsabor. La responsabilidad está del lado de Osasuna, por algo son de Primera, pero vamos a competir.

¿Copa o Liga?

Estoy intentando siempre en conciencia hacer lo que es mejor para la UD Almería. Tengo muy claro que lo importante para nuestro club es ascender de forma directa. Si se puede llegar al final en Copa, perfecto, pero no voy a dejar de aceptar que nuestro objetivo primero es ascender de forma directa.