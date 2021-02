Gomes: "Las propuestas de juego de Sevilla y Almería son muy parecidas"

José Gomes se confiesa en las horas previas a recibir al Sevilla en la ronda de cuartos de final de la Copa del Rey como un admirador del estilo que Julen Lopetegui ha implementado en el conjunto hispalense y por eso piensa que, independientemente del resultado, el partido será bonito para los espectadores. Da al rival como claro favorito, pero advierte de que nadie puede decir al 100% que vayan a pasar la eliminatoria.

¿Qué Sevilla espera mañana?

El Sevilla en la Liga en mi opinión ahora mismo es el equipo que mejor juega, por su intensidad, dinámica, organización y calidad de sus jugadores. Aunque cambie el once sigue manteniendo un nivel muy alto con jugadores de muchísima calidad.

¿Ve a los de Lopetegui como claros favoritos?

Lo bonito del fútbol, y por eso a tanta gente le gusta, es que es muy imprevisible y todo puede pasar, pero hay que decir la verdad y el favorito sin dudas es el Sevilla porque es de Primera y nosotros de Segunda. En Primera es uno de los mejores claramente por su calidad y el trabajo de su entrenador, que lo hace muy bien, no hay dudas de que son favoritos y nosotros competiremos dando lo que tenemos. Después veremos porque en fútbol nadie puede decir al 100% que el Sevilla vaya a seguir adelante.

¿Se reserva algún as en la manga?

Va a ser un partido abierto, no podemos salir de nuestro fútbol, el que nos hace más fuertes. El Sevilla tiene cosas comunes del concepto de juego nuestro porque le gusta salir jugando desde atrás, tener juego interior para buscar espacio en las bandas y capacidad de centro con poder aéreo, tiene gente con mucha movilidad delante del área e interiores entrando en zona de tiro. Debemos saber defender esos puntos fuertes del Sevilla y utilizar nuestras armas para explotar las cosas más vulnerables del rival.

¿Espera un intercambio de golpes continuo o un partido más trabado?

Cuando el partido está abierto, con ataques a una y otra portería, normalmente los atacantes del Sevilla no van a fallar porque con media oportunidad van a hacer gol. Lo sabemos y hay que estar muy concentrados. Ofensivamente puede interesar e intentaremos adoptar una estrategia mezclando cosas, pero siempre dentro de nuestra idea de juego.

¿Ha tenido que motivar a sus jugadores?

Si tengo que hacer algo cuando estamos en cuartos de final ante un equipazo de Primera en nuestro Estadio para picar a mis jugadores y tenerlos motivados, algo estaría mal. El jugador está con muchas ganas de jugar este partido, todos quieren jugarlo. Unos están más cansados que otros, pero dicen que mañana están a tope. A ese nivel no tengo que hacer nada.

¿Cree que el Sevilla los respetará viendo su singladura copera?

Conociendo lo que ha hecho y la personalidad de Lopetegui no tengo dudas de que saldrán a apretar desde el primer segundo. No por ser el Almería y cuartos de final, sino porque lo hace siempre y tiene a su equipo así trabajado, no va a cambiar su idea. El Sevilla entrará fuerte, jugando arriba e intentando meter mucha gente por dentro cuando tiene el balón arriba y siendo fuertes en transición defensiva, explotando también el espacio de nuestra defensa.

¿Será un anticipo de lo que podría verse en el Mediterráneo el curso que viene?

Para eso trabajamos aunque a veces las cosas no salgan como nos gustaría, para ascender como primero o segundos, que es distinto de ir a play-off. Si lo logramos, la temporada que viene estaremos en Primera. Ahora toca un partido bonito en una competición de mucho prestigio y que es muy importante llegar ahí por la historia del club. Lo que sea la temporada que viene todavía queda mucho trabajo hasta lograr ese objetivo. No podemos pensar que esto ya está porque en cada jornada hay sorpresas y no me canso de repetirlo, hay que estar muy concentrados porque la Liga es muy competitiva. Si te relajas medio segundo ya estás débil y queremos estar siempre enfocados, algo que le exigimos a los jugadores y ellos cumplen. Creo que a nivel de fútbol mañana será un partido bueno para ver porque las propuestas de juego de ambos son muy bonitas.