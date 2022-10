Gonchi se va con honores

Jornada de ovaciones en el Juan Rojas en la cuarta jornada de la primera fase, una de adiós y otra de reconocimiento, como las principales. La primera fue, al ser sustituido por Falu con esa finalidad, para Gonchi, que jugó su último partido y que emprende aventura vital hacia Australia. Eso sí, nunca se sabe y las puertas de la entidad cruzada las tiene abiertas para volver cuando quiera.

El encuentro comenzó con una buena jugada en apoyo del conjunto visitante y en el minuto 8 Blanco depositó el balón para dar un aviso a los cruzados. No hubo transformación, el URA pisó acelerador y se puso por delante cuatro minutos después, con un touché en diez metros, un maul y ensayo de Fede transformado por Rivero. El 5-7 fue un espejismo, porque los de Falu fueron por más, conscientes de la necesidad de bonus ofensivo, y se mostraron letales y con variaciones de juego.

Se jugaba todo el tiempo en terreno visitante y solo alguna tímida escaramuza hacía que el Cáceres se estirase algo, pero sin el suficiente potencial físico para lograr su propósito. Es más, cayó otro try en el 31’. Fue una demostración de poderío porque una melé en cinco metros del Cáceres y con introducción propio fue robada con facilidad, conducido el oval por Pocho hasta le zona de marca. Rivero acertó a palos y después ya no se movió más el tanteo hasta llegar al descanso con 31-5.

Gonchi, uno de los grandes jugadores que han escrito la historia del URA, no faltó a su cita con el try y logró el suyo en una jugada marca de la casa, plena de velocidad y técnica, en saque rápido de golpe jugado por Lamboglia y con entrada del número 11 en esta ocasión y capitán del equipo como despedida, hasta debajo de una H del Rojas, que lo ha visto cruzarle en muchas ocasiones. Era el minuto 50, todo con vitola de triunfo cruzado, y Lamboglia se sumó a la fiesta anotadora, dejando de ser él el asistente para ejecutar en otra melé cercana a favor visitante que se robó con suma facilidad. Fue después cuando la grada se puso en pie y los compañeros despidieron a Gonchi, sustituido y homenajeado por todo lo que ha dejado en Almería. Con el encuentro ya prácticamente acabado ambos no cesaron en su empeño y mostraron profesionalidad hasta llegar al 64-10.