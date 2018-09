González espera un CD El Ejido "intenso" en El Palmar

Motivados por su primera victoria de la temporada, la lograda la pasada jornada ante el Sevilla Atlético en Santo Domingo (1-0), viajarán los celestes para medirse mañana al Atlético Sanluqueño en El Palmar. Sobre este duelo que se avecina habló en la mañana de ayer Alberto González.

"Cuando se gana todo se ve mucho mejor, más positivo, pero hay que seguir trabajando duro", dijo el malagueño, que aseguraba que para esta cita, "excepto Samu Corral y Dani Hernández, todos están disponibles y preparados". Sobre el conjunto gaditano advierte que "es el rival más difícil de la categoría en estos momentos. Tiene su idea de juego muy definida, bastante clara, es muy competitivo y en su campo aún más. La gente aprieta, vive de esa intensidad que pone como equipo. La única forma de poder sacar allí puntos es igualarlos en intensidad y a partir de ahí implantar nuestra forma de juego. Este año es importante reducir el número de goles en contra. Ser más rocosos. En la medida que consigues ser más solvente te haces más competitivo".

Por último, no dio detalles sobre el once que alineará, pero dejó claro que "hay que hilar fino para estar en este once. Eso nos va a hacer fuertes. Nadie tiene el puesto asegurado, te hace estar en alerta y que cada uno saque lo mejor de sí mismo".