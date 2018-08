González: "Esperamos la llegada de un jugador que nos puede dar algo distinto"

Alberto González ha hablado esta mañana para la radio oficial del CD El Ejido para analizar el estado en el que se encuentra el equipo a falta de poco más de una semana para que de comienzo la competición liguera 2018-2019 en el Grupo IV de la Segunda B. Además, el de Málaga ha querido mandar un mensaje claro para que los aficionados no lancen aún campanas al vuelo en relación al objetivo prioritario del conjunto ejidense. "Como entrenador no puedo lanzar el mismo mensaje que el presidente, no puedo hablar de play off. Está claro que el objetivo es estar arriba, que es para lo que que se está formando esta plantilla, pero esto lleva un trabajo. Luego te ves en la tercera jornada en posiciones bajas y lanzas piedras contra tu propio tejado. Hay que esperar, la idea es estar en la 38ª en puestos altos y aspirar a todo", confesaba el preparador que cumple cuatro cursos al frente del banquillo del Poniente.

“Los tres puntos de la 1ª jornada son más valiosos que los de la 38ª, ya que generan dinámica, buenas sensaciones desde el inicio, pero sabemos que en un mes y medio es imposible armar un equipo y alcanzar el mejor nivel. Creo que se han hecho las cosas bien y llegamos con un mínimo de las ideas necesarias, pero aún hay muchas cosas por hacer”, hablaba el técnico celeste sobre el comienzo de liga. Pero antes, el CD El Ejido disputará mañana en Santo Domingo, a las 20:00 horas, su último amistoso de pretemporada ante el filial del Granada CF, que es “una buena última prueba porque nos va a exigir”. Sobre el plantel, que tiene diez caras nuevas y otras tantas renovaciones, el malagueño recordaba que “hemos conseguido traer grandes jugadores sin gastar un dinero excesivo. Aún nos falta una pieza, estamos a la espera de un jugador que nos puede dar algo distinto”. En cuanto al Melilla, primer rival del curso liguero, el entrenador del cuadro ejidense asegura que “no tengo claro el once todavía, pero sí tengo algunas certezas”.