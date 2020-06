Gorosito: "Alfonso García decidió junto a Soriano que no teníamos que seguir"

Néstor Gorosito es uno de los veintiséis técnicos que Alfonso García tuvo durante su periplo al frente de la UD Almería entre los años 2003 y 2019, concretamente el número veintidós. Llegó en la 19ª jornada del complicado curso 2015-2016 con la misión de eludir un descenso que parecía irremediable. Ese curso el banquillo ya se había tragado el proyecto de Sergi Barjuan y al exótico Joan Carrillo, con un paso interino de Miguel Rivera (técnico del filial) también por el primer equipo.

El preparador argentino llegó con fama de resucitar equipos en situaciones complicadas y lo cierto es que logró sacarlo de las posiciones de descenso, pero a falta de cinco jornadas, y tras encadenar tres derrotas consecutivas ante Numancia (2-0), Nástic de Tarragona (1-2) y Huesca (2-1), Alfonso García optaba por destituirlo tras haber dirigido el plantel durante veinte encuentros, con un balance de seis victorias, ocho empates y otras seis derrotas.

El preparador argentino nunca encajó bien aquella destitución y cuatro años después sigue con la espina clavada, tal y como demostró en el programa La Jugada, de Canal Sur Radio, donde volvió a vincular su adiós con maniobras de Fernando Soriano, entonces uno de los capitanes del vestuario, para hacerse con el banquillo: "En Almería generé una buena relación con los jugadores, algo diferente a Xerez, allí había problemas licenciales que no había en Almería, ya que solo estaba el señor presidente, una persona difícil. Con los jugadores la relación fue extraordinaria y no teníamos dudas de que íbamos a salir, perdimos en Soria de forma injusta y el presidente, junto a Soriano, decidió que no teníamos que seguir, aunque tampoco me lo dijo a la cara, sino a través de una persona que trabajaba en el club".

Gorosito: "El presidente, junto a Soriano, decidió que no teníamos que seguir, aunque tampoco me lo dijo a la cara"

Gorosito asegura que entonces le dolieron mucho las formas empleadas: "Fue todo muy raro, cosas feas que no se hacen porque uno es un tipo frontal y se considera buena gente, por lo que no me gustan las cosas por atrás. Me duele porque puedes tener errores al ser humano, es normal, pero siempre mirando a los ojos. Eso lastima".

Todavía sigue pensando que de seguir podría haber obrado el milagro de la salvación, finalmente conseguida con Soriano al frente gracias al 'pacto de Córdoba', donde un empate valía a los locales para disputar el play-off y a los visitantes para salvar el pozo de Segunda B: "En Almería el equipo acumulaba 15 partidos sin ganar, llegamos, ganamos, empezamos una escalada muy buena, salimos del descenso, volvimos a entrar, y en esa recta final jugábamos con todos los equipos de la zona nuestra con posibilidades de ganar por la regularidad lograda, pero el presidente decidió sacarnos".

Pese a todo, Gorosito manifiesta guardar buenos momentos de su paso por Almería y previamente por el Xerez Deportivo: "Tanto en Almería como en Jerez lo pasamos extraordinario, tengo recuerdos muy bonitos y soy ferviente seguidor del Prendimiento, hasta en mi casa tengo una imagen muy grande. Estando en Almería fui a la 'levantá' del Prendimiento en Semana Santa. Siempre tengo la ilusión de volver a trabajar en Andalucía porque es muy parecida a Argentina y a mí me trataban como a un gitano más, algo que me llenaba de orgullo. Incluso aquí puse un restaurante llamado 'La Gitana', que ofrecía pescaíto frito".

En la actualidad, Gorosito, que dice mantener amistades en Aguadulce, dirige al Atlético Tigre de la Primera Nacional argentina. Lo cogió en Primera a falta de siete jornadas para la finalización del campeonato y logró sumar 17 puntos sobre 21 posibles, lo que no fue suficiente para eludir el descenso, pero logró el hito de imponerse a Boca Juniors en la final de Copa y obtener un pasaporte para la Copa Libertadores, el equivalente a la Champions en el fútbol sudamericano.

Confinado por la pandemia, asegura que en junio cumple contrato y no descarta emprender nuevos horizontes tras declinar entrenar a San Lorenzo (donde fue un mito como jugador junto al Beto Acosta) al haberle dado su palabra de continuidad al presidente de Tigre en caso de caer a la segunda división, como terminó aconteciendo.

"Siempre pregono que hay que intentar ser buena gente, después en el fútbol la pelota pega en el palo y sale o entra, pero hay que mirar a la gente a la cara, es preferible ponerse colorado y decir las cosas con respeto y no tener que ir agachando la cabeza. Hay que ser de buena madera, ayudar al que está al lado y que cada cual conviva con sus ideas y conciencia. No importa si tienes plata o no, eso es secundario, lo principal es ser buena persona", resume Gorosito como filosofía vital.