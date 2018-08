Un Grand Slam sin ausentes ilustres

Como no sucedía en un Grand Slam desde Wimbledon 2017, la edición 50 del Abierto de Estados Unidos que comienza hoy puede jactarse de contar con todas las estrellas del ranking mundial. Aquel certamen sobre la hierba de la Catedral marcó una ruptura en el circuito, ya que determinó que tres de los cinco mejores jugadores del momento, el británico Andy Murray, el serbio Novak Djokovic y el suizo Stanislas Wawrinka pusieran fin a sus respectivas temporadas por lesiones de larga recuperación.

Desde entonces, las grandes citas siempre tuvieron ausentes ilustres y, en el algunos casos, sus presencias resultaron simbólicas, lejos del nivel que supieron tener.

Por el contrario, desde hoy en el Corona Park de Flushing Meadows, los gladiadores de la vieja guardia encabezados por el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer lucharán por el título en un cuadro que tiene otros nombres peligrosos como Djokovic, Murray, Wawrinka, el argentino Juan Martín del Potro, el croata Marin Cilic o el búlgaro Grigor Dimitrov.

También será una buena oportunidad para ver si algún integrante de la Next Gen, liderada por el alemán Alexander Zverev, por fin puede ponerle fin a la hegemonía de los veteranos, que siguen dominando los grandes torneos como hace más de una década y media.

Con tantos nombres fuertes, resulta difícil elevar un candidato, pero por actualidad, historia y preparación, Nadal parece asomar la cabeza por encima del resto. Campeón defensor y tres veces ganador en el cemento neoyorquino, Nadal aprovechó el título de Toronto para ausentarse de Cincinnati, aunque el español se encargó de marcar que no fue un descanso.

"No fue descanso, fue preparación. Estaba descansando de competir, pero no descansando de trabajar", explicó el número uno del mundo, que destacó que esa preparación lo hace sentirse muy confiado para el debut del hoy ante David Ferrer.

Federer, cinco veces rey en la pista Arthur Ashe, se presenta como el principal enemigo, aunque no levanta el trofeo desde hace diez años. "Rara vez tuve malos torneos aquí en Nueva York, porque me gusta jugar acá. Creo que la velocidad de la cancha es buena para mí", indicó el número dos del ranking, que llega al US Open tras perder la final de Cincinnati ante Djokovic. Debutará este martes ante el japonés Yoshihito Nishioka.

Del Potro, semifinalista el año pasado, se postula en su torneo preferido como otro de los favoritos, con su mejor posición histórica en el ranking (tercero) como credencial y su especial motivación para este certamen, al que no le falta una estrella.