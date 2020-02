Guti se apunta a la teoría de la conspiración arbitral para justificar la derrota en Huesca

José María Gutiérrez ha acabado a doscientas pulsaciones por minuto el partido en El Alcoraz, lo que le costaba la expulsión al protestarle a Iglesias Villanueva la acción del más que posible penalti sobre David Costas que el VAR ni siquiera revisó: "Que nos digan por qué en Soria entra el VAR y nos quitan dos puntos y aquí ni siquiera va a mirarlo. Está sucediendo cada jornada con el VAR, no solo en Primera, también en Segunda. Dos semanas antes hubo una jugada calcada que fue penalti y hoy, no. Eso te hace dudar".

El técnico madrileño se apuntaba a la teoría de la conspiración arbitral para justificar una derrota fraguada en una horrorosa primera mitad: "Voy a hablar con él y solo por eso me expulsa. Son cosas que están perjudicándonos a todos. La realidad en los últimos partidos es que el tema arbitral nos está castigando mucho. En la primera parte no hemos entrado fuertes, sin competir en los primeros 30 minutos. Luego todo ha sido más complicado, aunque en el segundo tiempo el equipo ha reaccionado. Ha habido decisiones raras del árbitro y un penalti claro que ni ha revisado".

Incidiendo en el arbitraje, Guti no se ha escondido a la hora de denunciar una suerte de campaña contra el Almería: "No ha sido solo el gol de Mikel Rico, el árbitro sabía en qué campo estaba y los objetivos de cada uno, en ese sentido ha favorecido mucho al Huesca, con muchas cosas extrañas".

En su particular lectura del encuentro, Guti asumió que la forma de entrar al campo no fue la adecuada: "Sabíamos las cosas malas y buenas del Huesca, pero no salimos bien, al equipo le cuesta entrar en los partidos y hasta que no le dan un puñetazo, no espabila. Estoy tranquilo porque el trabajo de los jugadores está siendo bueno. Cosas que nos pitaban antes, ahora no nos pitan, son circunstancias externas que no nos permiten ganar y el equipo creo que ha merecido el empate. Hay que tener tranquilidad, que muchas veces nos falta, no solo fuera del terreno de juego, sino también dentro. Quedan 14 finales, llega el Fuenlabrada y hay que sumar de tres en tres por la autoestima de los jugadores".

Para acabar, el preparador rojiblanco hacía alusión visiblemente molesto al rumor difundido por alguna cuenta de redes sociales a lo largo de la semana que insinuaba haber cerrado una discoteca con parte de la plantilla: "Han sido días difíciles para mí y para mi familia. Esa etiqueta de mi pasado vuelve otra vez a asomarse. Tengo la conciencia tranquila, mi vida es muy ordenada. Estoy con mi hijo, voy al trabajo y vuelvo a casa para dormirlo. No tengo tiempo para nada".

Guti incluso se ha ofrecido a devolver todo lo cobrado por el club hasta la fecha en caso de que alguien pueda mostrar alguna imagen suya en algún local de la noche almeriense: "Si alguien encuentra una imagen mía en una discoteca de Almería presento mi dimisión y devuelvo todo el dinero que me haya pagado el Almería. Tengo la conciencia tranquila, poco más que decir. Es un rumor sin pruebas que se ha hecho viral en toda España y salido en todos sitios. Es el lastre que llevo de ser Guti y una persona conocida, pero la vida me ha hecho fuerte y esas cosas no me van a hundir".