Guti: "No me preocupa que salgan nombres de sustitutos ni que me puedan destituir"

La semana ha sido complicada, ¿cómo se presenta en este contexto la visita a Huesca?

-Es un partido complicado para los dos porque el Huesca en casa es muy sólido y está bien. Venimos de tres resultados malos y qué mejor plaza para seguir arriba que un campo donde el rival también quiere ascender. Son dos equipos que quieren tener el balón, quieren jugar y les gusta salir a la contra con un fútbol atractivo.

Visto de otro modo es el mejor momento para dar un golpe sobre la mesa...

-No son solo los tres puntos, sino el hecho de enfrentarte a un rival bueno con el mismo objetivo y de venir de no hacer las cosas como nos gustaría. Anímicamente si el equipo es capaz de ganar nos va a venir muy bien.

¿Le molesta que estos días hayan salido nombres de posibles sustitutos para el banquillo? [Se ha hablado del francés Luis Fernández y el almeriense Francisco también está en las quinielas]

-No me preocupa que salgan nombres de sustitutos ni que me puedan destituir. Vine sabiendo que era un proyecto bueno donde el dueño tenía las cosas claras y en cualquier momento puede pasar eso. No influirá el resultado del sábado para mi futuro.

¿No cree que la exigencia máxima puede agazapar al plantel?

-La exigencia es máxima, no sé si es mucha o poca, pero desde las primeras jornadas el equipo está arriba y es normal que suba cuando quedan menos partidos. Hay que estar tranquilos e ir partido a partido, no vamos a subir hoy.

¿Mira de reojo las estadísticas? Si gana en El Alcoraz mejorará los números de Pedro Emanuel...

-Superar sus números no es lo importante, sino otro tipo de cosas, esas no me preocupan, la verdad.

¿Cuál es la receta para salir del bache en el que se encuentran sumidos?

-Me gustaría controlar a nivel defensivo y a nivel ofensivo ser vertical, veremos cómo transcurre el partido. El trabajo tiene que ser importante porque este tipo de rachas suelen pasar en todos los equipos y temporadas, hay que tener capacidad para aprender.

¿La comida de hermandad fue productiva?

-Fue una comida de los jugadores que han venido nuevos para integrarse dentro del grupo y la verdad que fue bastante buena, en el sentido de que todo lo que sea estar juntos en malos momentos y poder charlar y estar unidos siempre es bueno.

Acoplar a los nuevos no debe ser flor de un día...

-Todo tiene su proceso, hay jugadores que vienen de otros clubes que necesitan entender lo que queremos de ellos, pero tenemos una gran plantilla.

¿Piensa que el equipo continúa bloqueado como dijo tras caer ante el Racing?

-Cuando dije lo del bloqueo fue porque recibimos un gol pronto y eso hizo que les costara en ese partido. A partir de ahí son grandes jugadores y esperemos que esas estadísticas sirvan para sacar un buen resultado en Huesca.

¿Cómo casa el discurso de justificar la última derrota en la juventud de los jugadores y haber dicho en la previa que era una ventaja?, ¿no es un mensaje contradictorio?

-La juventud puede ser una ventaja y un inconveniente. En el caso del partido ante el Racing fue un inconveniente y en otros sentidos de la vida es una ventaja para cosas que cuando vas madurando ves de forma diferente.