Hamilton acelera hacia otro Mundial

Lewis Hamilton dio un paso más hacia su quinta corona del mundo de Fórmula 1 al imponerse con su Mercedes en el Gran Premio de Singapur en una carrera que dominó de principio a fin. El británico, que partió desde la pole, casi no pasó sobresaltos a lo largo de las 61 vueltas en el circuito de Marina Bay y se impuso por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y el alemán Sebastian Vettel, con Ferrari, que está ya a 40 puntos en la clasificación general a falta de seis carreras para acabar el curso.

En un circuito en el que es complicado adelantar, la arrancada era clave para el desarrollo de la carrera. Por eso, Hamilton se concentró para mantener la primera posición y Vettel arriesgó para intentar sorprender. Ayudado por una lenta reacción de Verstappen, el germano se colocó segundo, aunque sin opciones de acercarse al inglés. En la salida un toque entre Sergio Pérez y Esteban Ocon, compañeros en Force India, dejó a este último fuera de la carrera.

Cómodo en el liderato, Hamilton comenzó a aumentar diferencias, por lo que Vettel arriesgó en los boxes: adelantó su parada y puso neumáticos ultrablandos con la esperanza de ir más rápido y poder superar a Hamilton cuando Mercedes llamara a su piloto a los garajes.

Sin embargo, los cálculos del alemán y de Ferrari volvieron a fallar. Con tráfico en pista y tardando mucho en superar a Pérez, Vettel no sólo no pudo adelantar a Hamilton, sino que vio cómo tras las paradas de todos hasta Verstappen regresó a pista por delante de él. "Lo hemos hecho muy lento otra vez", se lamentó Vettel por la radio con su equipo. "Estos neumáticos no llegan hasta el final", se quejó además.

Sin Vettel en el medio, el joven piloto de Red Bull salió a la caza de Hamilton y estuvo a punto de superarlo en la vuelta 39. Pero el inglés mantuvo el liderato y comenzó a girar más rápido para alejarse de su rival.

A esa altura, la única incidencia era el toque que le propinó de nuevo Pérez al Williams del ruso Sergey Sirotkin, que motivó que el mexicano tuviera que pasar por boxes para cumplir una penalización.

Así se llegó a un final cómodo para Hamilton, que se irá de Singapur con una nueva victoria y con diez puntos más de ventaja sobre un frustrado Vettel. Mención destacada merece la actuación de los españoles. Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Renault), séptimo y octavo.