De Haro, otro fijo para Unicaja

Temporada 28 pintada en verde para una mente inquieta, curiosa y atrevida, pero a la par acompasada por la humildad llevada a ese extremo que solo da el aprendizaje permanente. Enrique de Haro ‘pasa’ de su palmarés si en una balanza lo pone con todo lo que hay por delante. Para él, siempre hay mucho más por descubrir que lo dado por sabido, y ahí es donde reside el secreto de su longevidad profesional en el voleibol de élite. ¿Estar acomodado? ¿Qué significa eso?: “Siempre insisto en el hecho de que continuar un año más en el club es, por un lado, un motivo de orgullo, y por otro lado, una responsabilidad que encaro con mucha satisfacción, puesto que cuando puede parecer que año tras año es más cómodo, o más fácil, para mí es todo lo contrario, es un reto mayor, y hace que sea una gran alegría seguir vinculado a Unicaja Costa de Almería”. Además, en esta ocasión, con más motivo todavía.

La excepcionalidad de la COVID-19 incide en no pocos aspectos, muchos de ellos vinculados directamente con su labor de preparador físico: “Este año mi aportación tratará de ir adaptada a las características de las circunstancias que nos vayamos encontrando, como siempre se ha hecho, pero con mayor motivo; pienso además que las aportaciones desde el exterior con las colaboraciones que estamos teniendo desde empresas almerienses, con la propia UAL, o por el tiempo que llevamos este cuerpo técnico trabajando, deben ir a una mayor individualización del entrenamiento por motivos obvios”. En ese sentido, “este año es especial y habría que romper esa norma no escrita del mínimo de unas ocho semanas, seis presenciales antes de la competición, para la pretemporada; habría que ver caso por caso porque la situación de los jugadores, por el estado de alarma internacional, han variado mucho, y sí es verdad que los periodos de inactividad han podido crecer en muchos de nuestros jugadores, así que habría que valorar caso por caso y añadirle una semanas extras a los jugadores que por determinadas circunstancias hayan estado más inactivos”.

Abundando en colaboraciones para entrenamiento y rendimiento, como la firmada con la empresa RealTrack Systems o la Universidad de Almería, lo tiene muy claro: “Pienso que no solo hay que continuarlas, sino que deben ir a más; solo veo cosas positivas en ello, es una simbiosis en la que las dos instituciones, UAL y club, en el caso de los estudios realizados a los jugadores, se ven beneficiadas, pero no solo ellas, o nosotros, sino el deporte en general se ve beneficiado, porque de las futuras investigaciones saldrán conocimientos que van a valer para todo el mundo dentro del deporte, y no solo eso, sino que lo sumaría al resto de empresas o profesionales que están vinculados a este mundo, con las que debemos crear una simbiosis en la que pienso que Unicaja será el referente sobre el que trabajar”. El club ya lo ha sido y en ello sigue apostando: “En esa línea el club está trabajando muy bien y nuestras puertas se deben abrir a este tipo de colaboraciones”.