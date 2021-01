Nada nuevo por Santo Domingo para arrancar la semana. Tras empatar ante el Lorca Deportiva (1-1), las cosas siguen igual en el banquillo del Club Deportivo El Ejido, sin novedad, con Pablo Hernández y Juan Carlos Cintas como tándem para dirigir a un equipo celeste que hoy, en principio, volverá a entrenar bajo las órdenes de ambos y que descansará mañana martes. La gran duda es saber si seguirán al cargo del plantel ejidense el miércoles, ya que en principio iba a ser de forma provisional, unos pocos días, hasta que diese fruto la búsqueda de un nuevo míster. ¿Decidirá la entidad confiar en la continuidad de estos dos entrenadores de la casa?

Hernández habló tras la igualada frente al colista, analizando que "hay que quedarse con el punto, pero bueno, la verdad es que no nos consuela a nadie. Ni al club, ni a los jugadores, ni a la afición ni a mí. Estamos todos jodidos. Es una situación que nadie hubiese deseado, pero es la que tenemos y hay que sacarla hacia adelante. No podemos entrar en una dinámica de buscar culpas y culpables, es momento de buscar soluciones. Eso dependerá de todos, que pongamos interés y focalizar nuestra antedicen en eso, en buscar soluciones todos".

Aunque la entidad está buscando un nuevo míster, tampoco se descarta que finalmente apueste por la continuidad de este 'tándem' de la casa que tomó las riendas del equipo de forma provisional el pasado viernes

El ejidense es consciente de que es duro reponerse de un golpe como el del domingo, "todos esperábamos ganar. No damos el punto por bueno", pero hace hincapié en que “hay que centrarse en Yecla y sacar los tres puntos, quedan siete finales y hay que mirar hacia adelante. Nombrar lo que ha pasado semanas atrás no va a solucionar nada".

Sin saber aún si mantendrá el puesto de primer entrenador otra jornada, mantiene un discurso sincero y motivador en estos malos momentos por los que atraviesa el CD El Ejido: "Mi mensaje es que El Ejido nunca se rinde. Sé que todo lo que diga son palabras, que la gente está mosqueada, no puedo pedirle nada a la afición, me lo pediré a mí y a los jugadores en la parcela que me corresponda".