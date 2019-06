Homenaje de Vera a su eterno goleador: Nino

Juan Francisco Martínez Modesto, Nino en el mundo del fútbol y por supuesto en su Vera natal en honor a su padre, no marcó este jueves ningún gol. No porque fallara un remate, algo que ni los más viejos del lugar recuerdan, sino porque ya no hay liga. A cambio, el delantero estuvo en su tierra haciendo felices a su familia y a sus vecinos con un acto sencillo, pero emotivo y cargado de recuerdos de la infancia.

Desde el pleno del 30 de septiembre de 2015, las Pistas Municipales de Vera llevan su nombre. Han tenido que pasar cuatro largas temporadas repletas de goles para que el jugador del Elche pudiera inaugurar el recinto en el que se descubriese como goleador en su infancia. Nino descubrió una placa y un pintura de la camiseta del Club Deportivo Vera con su nombre y su número de goleador, el ‘7’, aunque en sus temporadas de canterano él portara el ‘10’.

En la Plaza de los Pitufos, el barrio en el que nació, Nino comenzó a darle patadas al balón y a forjar el espíritu del máximo goleador histórico de Segunda División. Sin embargo, fue en las mismas pistas en las que sus hijos y sus sobrinos jugueteaban, donde el ariete comenzó a llamar la atención de los entrenadores, por la facilidad pasmosa con la que batía a todos los porteros contrarios. La historia es bien conocida, cantera del Madrid, Elche, Levante, Tenerife, Osasuna y vuelta al Martínez Valero. Lástima que Almería no haya podido festejar nunca un gol del mejor delantero que ha dado la provincia.

Félix López, alcalde en funciones y uno de los precursores de la iniciativa de nombrar las pistas como Juan Francisco Martínez Modesto, Nino, encabezó uno de sus últimos actos como regidor. “Es un lujo para Vera tener a alguien como Nino, es un ejemplo para todos los jóvenes de Almería. Nos da mucho orgullo cuando en la televisión dicen que el goleador almeriense de Vera ha marcado otro gol más”, apuntó.

Antes de las decenas de foto que tuvo que hacerse Nino con los presentes, el delantero tuvo unas palabras, ya con la metopa que le habían entregado entre las manos. “Soy adoptado en Elche, pero mi pueblo es Vera y lo digo con mucho orgullo. Allí donde voy digo con mucho orgullo de dónde soy. Es un privilegio darle nombre a unas pistas en las que tantas horas he pasado jugando”, y cómo no, haciendo goles.