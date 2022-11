De la Hoz: "Ahora podremos trabajar más lo técnico-táctico aparte de lo físico"

César de la Hoz está de vuelta al tajo como el resto de sus compañeros. El capitán cántabro de la UD Almería comparecía esta mañana en rueda de prensa para comentar cómo han ido los diez días de vacaciones concedidos por Rubi y valorar la nueva pretemporada que encaran hasta retomar la competición a finales de diciembre. Espera que puedan profundizar en los aspectos técnico-tácticos de la preparación y romper la mala racha que viene describiendo el equipo a domicilio.

¿Es extraño volver tras diez días de descanso en noviembre?

Sí, es un poco extraño pero hay que adaptarse porque todos estamos en la misma situación. Nos fuimos bien en Liga al descanso y nos ayuda a disfrutar y desconectar más en este periodo. Ahora vuelta al trabajo para poner todos los sentidos en esta pequeña pretemporada mirando ya al Cádiz.

¿Cómo ha ido el reencuentro con los compañeros?

La vuelta cuesta siempre un poco tras diez días sin tocar la pelota, pero muy bien porque había ganas de ver a los compañeros, somos como una familia y el ambiente es muy bueno. Los deberes eran ir cogiendo ritmo y recordar los trabajos que venimos haciendo.

Siguen teniendo la asignatura pendiente de ganar a domicilio...

Nos centramos en ese aspecto porque nos está costando un poco hasta ahora, llegan partidos lejos de casa e intentaremos coger confianza para sacarlos lo mejor posible y tener experiencia lejos de nuestra afición. A ver si nos ayudan a la vuelta de la competición.

¿Qué tal se presenta la concentración en Marbella?

La mentalidad es igual de buena, tenemos los cinco sentidos puestos, pero la situación es distinta porque ya hemos competido en Primera y demostrado que podemos hacerlo contra cualquier rival. Tenemos ese poso que antes no teníamos y no venimos de estar un mes parado, en 10 días no da tiempo a perder la forma. Ahora podremos trabajar más lo táctico-técnico aparte de lo físico.

Ya supieron salir de cuatro derrotas consecutivas...

Este tramo ha sido muy bueno porque hemos sabido levantarnos de una situación delicada cuando todavía quedaba mucho. El equipo supo responder para sacar puntos en esa presión y somos capaces de darle la vuelta a situaciones límites.

¿Les mandó tarea extra el cuerpo técnico para las vacaciones?

Ha sido un poco individual porque apenas da tiempo a perder la forma física, no hubo nada marcado ni estipulado.

¿Cómo valora estar a dos partidos de entrar en el 'top ten' histórico de partidos disputados?

Estoy muy contento de alcanzar estas cifras, para nada me esperaba cuando vine que llegaría a tantos partidos y estoy muy ilusionado de meterme con jugadores que han sido iconos del club. Muy contento de entrar en esa lista y orgulloso porque tampoco ha sido fácil. Hoy en día estar muchos años en un club es difícil y sigo muy ilusionado.

Cumple contrato en 2023, ¿qué tal marcha su renovación?

Esta es mi casa y no pienso en eso, tengo la cabeza en el día a día y lograr el objetivo con el equipo.

¿Han podido charlar con Babic sobre el Mundial?, ¿cómo ve a España?

A día de hoy no hemos hablado con Babic porque está concentrado con su selección, tiene nuestro apoyo y le deseamos suerte. Será nuestra segunda selección tras España. De favorita veo a Francia aunque veo que España está muy bien.

¿Cuál es su labor diaria como capitán?

Desde que llegué mi día a día no ha cambiado, sigo comportándome igual que siempre, ayudando en todo lo que puedo con naturalidad, intentando sumar siempre sea o no capitán.

¿Qué es lo que más le gusta y disgusta de las concentraciones?

Lo que menos me gusta son los tiempos entre entrenamiento y entrenamiento que estás en tu habitación para descansar y se te hacen largos al estar separados de la familia. Hay buenos momentos de convivencia con los compañeros y anécdotas para contar. Se aprovecha mejor el tiempo para conocernos y trabajar.

¿Será importante volver con buen pie en Cádiz?

Somos conscientes de que va a ser importante empezar bien, pero también son dinámicas. Igual que empezamos mal y le dimos la vuelta también podría ocurrir ahora, pero empezar con buen pie puede ayudarnos mucho en nuestro objetivo.