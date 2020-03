De la Hoz: "Jugar a puerta cerrada podría ser una buena medida para más adelante"

César de la Hoz, que cumple contrato el 30 de junio y tiene apalabrada su renovación a expensas de disputar unos cuantos partidos más para cumplir con la cláusula pactada en su contrato, ha cumplido 28 años en pleno confinamiento domiciliario.

¿Qué tal lleva eso de cumplir años en cuarentena?

No es el cumpleaños deseado, pero hay que saborearlo. Hay que adaptarse a las circunstancias y aprovechar el día. Desde bien pronto mi pareja se ha metido en la cocina para prepararme una buena tarde.

¿Algo en particular para este día especial?

Haré alguna videollamada con la familia y los amigos y también deporte, que es lo que mejor viene.Llevo una rutina bastante igual todos los días, levantándome temprano, estudiando las cosas de la universidad, haciendo la comida y realizando ejercicio.

¿Podrán acabar el curso unviersitario?

No sé nada, igual que con la liga. Hay mucha incertidumbre. Estamos dando clases telemáticamente y por videoconferencia. Los trabajos también los podemos hacer en casa.

¿Ha pisado mucho la calle estos días?

A la calle he salido sólo para comprar y tirar la basura, que sólo ha sido dos veces a la semana. Cuando voy a hacer la compra, no hay relajación, sino mucha tensión. Es un alivio llegar a casa. Intento no encender la televisión.

¿En qué aprovecha tanto tiempo libre?

Son momentos de ponerse manos a la obra y conocerse a uno mejor. Mi pareja y yo estamos muy bien, podemos hacer cosas que antes no podíamos. A Aguza, por ejemplo, le llamo mucho porque está solo.

¿Contemplan ya que quizá la única forma de acabar el curso sea jugar a puerta cerrada?

En un principio los jugadores no queríamos jugar sin público porque no es lo mismo, pero también hay que valorar que es distracción para la gente poder verlo desde su casa. Podría ser una buena medida para más adelante. A día de hoy lo veo complicado, pero más adelante... La AFE [Asociación de Futbolistas Españoles] se está poniendo en contacto con las plantillas para ver qué pensamos.

¿Considera que hará falta una pequeña puesta a punto antes de volver a competir?

No lo sé exactamente, pero no creo que hace falta una pretemporada al uso, aunque con tres semanas previas antes de jugar iría bien. Mínimo dos para que las plantillas estuviesen a punto.

¿Qué habría hecho hoy de haber sido un día normal?

Seguramente hubiese entrenado por la mañana y después a comer con los compañeros y amigos, celebrando una posible victoria ante el Zaragoza.