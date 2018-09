De la Hoz: "Si cedes media sales del once"

­¿Ha sido la semana más plácida desde el arranque liguero? ­

Los resultados ayudan a llevar una semana más tranquila, sin tanta presión, pero sabemos que en el momento que te relajas estás perdido. Hay buen ambiente, pero la intensidad en el trabajo no ha variado nada.

­¿Cómo piensan hincarle el diente al Reus? ­

El Reus tiene sus armas y en cuanto nos relajemos un segundo lo vamos a pasar mal. Pese a tener una plantilla corta están haciendo una buena temporada e incluso en Copa han seguido adelante. No podemos relajarnos ni un instante porque llegaría la derrota. ­

¿Se pone cara la titularidad?

­Sí, la competencia en la plantilla es muy alta, jueguen unos u otros el equipo lo hace similar y no hay que ceder ni media porque te quedas fuera del once. Es bueno para que el equipo siga en esta buena dinámica. ­Los números del Reus fuera no parecen fruto de la casualidad... Tanto este año como el pasado, y pese a haber cambiado de entrenador, la plantilla es parecida, la mentalidad muy similar y son muy competitivos, cuesta mucho ganarles. La cabeza la tenemos puesta en que se queden aquí los tres puntos.

­¿Tiene más margen de mejora este Almería ?

­Estamos haciendo cosas bien pero aunque hemos ganado un par de partidos somos conscientes de que siguen faltándonos cosas y cometiendo errores que hay que pulir. Estamos en el camino, todavía queda para encontrar al Almería que queremos. ­Parece que junto a Yan Eteki le aportan a la medular el equilibrio que se demandaba. ­En estos últimos partidos hemos estado con buen equilibrio, pero el día del Tenerife también lo hubo hasta que llegó mi expulsión y creo que al final el compañero que juegue si pone todo y estamos en el mismo camino va a haber equilibrio en el equipo. Es cierto que en los últimos partidos nos hemos encontrado bien y esperemos que siga así en los siguientes juegue quien juegue.

­¿Qué le dice al aficionado que ve que el equipo no tiene techo para parar de crecer y controlar la euforia? ­

El aficionado sabe cómo es Segunda, muy larga, con tiempos buenos y malos a los que hay que saber reponerse. El equipo le pone ilusión y se lo deja todo en el campo, eso es lo que engancha a la afición y si algún día llega la derrota esperemos que sea tarde. Somos conscientes de que tenemos que darlo todo para que la afición no nos ponga un pero por entusiasmo. ­

¿Es el Reus el clásico equipo por encima de sus individualidades? ­

Intentan tener la posesión del balón y a partir de ahí generte peligro. Tienen jugadores buenos para la categoría, con los desmarques al espacio del delantero Linares hay que tener mucho cuidado, el pivote también tiene mucha calidad en su zurda, con buena salida de balón y desplazamiento, pero al final cualquier jugador te puede hacer daño. Si seguimos con la intensidad y apretando como en Soria, con esa presión alta que para mí fue la clave, les podemos hacer daño.