De la Hoz: "Tenemos la espina de no haber ganado fuera de casa en la primera vuelta"

César De la Hoz atendía este lunes a los medios oficiales del club en la sala de prensa del Power Horse Stadium para hacer balance de lo que han sido las diecinueve primeras jornadas: “La primera vuelta ha sido bastante buena, hemos ido de menos a más pero no nos podemos relajar porque nuestros rivales no están aflojando” afirmó uno de los capitanes del equipo. Destacó la importancia de “ir semana a semana, partido a partido y no especular porque cada vez que hacemos algún tipo de cábala, al final, nunca se acierta”, matizó.

El Almería está siendo un equipo muy ofensivo y en este sentido César lo corroboraba: “Somos un equipo goleador y lo bueno es que son muchos jugadores los que aportan en esta faceta”.

Si hay una asignatura pendiente en el Almería es la de conseguir el triunfo fuera del Power Horse Stadium. Los almerienses han aprobado, con nota, todas las demás, pero sobre los partidos a domicilio expresa que "tenemos la espina de no haber podido ganar fuera de casa en esta primera vuelta, llevamos unas cuantas salidas ya haciendo buenos partidos”. Sobre el siguiente partido, en Vallecas, decía que "es una buena oportunidad para conseguir los tres puntos fuera de casa, nos daría mucha fuerza”.

César De la Hoz espera “un partido bonito, con intensidad y alternativas para ambos equipos”, además profundizó sobre jugar en Vallecas: “Es un campo muy complicado, los equipos que van allí sufren mucho para ganar, pero es un estadio con historia y apetece jugar allí”.