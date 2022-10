De la Hoz: "Ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos"

Casualidades o no, la racha de cuatro derrotas consecutivas de la UD Almería se iniciaba en el José Zorrilla de Valladolid al poco de que César de la Hoz abandonase el campo por un inoportuno esguince y el conjunto rojiblanco no lograba dejarla atrás hasta que el capitán rojiblanco retornaba al once titular frente al Rayo Vallecano.

El centrocampista cántabro aporta el equilibrio necesario para que la medular funcione y este domingo regresa a un club en el que militó en su etapa formativa, pues jugó en las filas del Betis B en las campañas 14-15 y 15-16, cuando contaba 22 y 23 años en Segunda B, antes de dar el salto al profesionalismo con el Albacete en Segunda, desde donde fue captado por la UDA de Corona e Ibán Andrés en la dirección deportiva.

FIN A LA MALA RACHA: "Nos cambia la cara, se afronta la semana con más alegría. Estábamos trabajando muy bien aun sin conseguir resultados, pero aunque haya mucha felicidad el equipo no deja de trabajar".

ORGULLO HERIDO EN BILBAO: "El trabajo diario ha sido el mismo. El partido de Bilbao dolió, hizo daño en el orgullo del equipo e igual por ahí salió con más hambre y ganas de demostrar. Se duda de la plantilla y eso nos hace demostrar ser válidos".

APRENDIZAJE: "Se puede aprender la manera que hemos afrontado la situación, con tranquilidad y sabiendo responder. Habrá más así seguro y tenemos que saber responder así".

VUELTA A HELIÓPOLIS: "Vuelvo con mucha ilusión porque en el Betis crecí mucho como futbolista, gracias a la estancia allí estoy en el fútbol profesional y la considero una de mis casas. Voy a reencontrarme con amigos y disfrutaré del Estadio para traernos a casa los puntos".

UN BETIS FUERTE: "El Betis ha empezado muy fuerte la temporada, mantiene el bloque, son muy solidarios y compactos, pero tenemos armas para poder sacar algo allí".

GRAN LABOR ANTE EL RAYO: "No he hecho nada que no hiciera ya antes aquí. Estoy agradecido de que la gente valore mi trabajo, a quién no le gusta, pero el sábado el partido tuvo muchos compañeros que rindieron a gran nivel y dieron un paso adelante".

DEBUT EN PRIMERA: "Nunca antes había estado en la máxima categoría y personalmente me encuentro bien. Todavía me queda algo para estar a tono, pero contento con mi nivel y con el del equipo".

RENOVACIÓN: "El club siempre se ha mostrado contento conmigo y quieren que esté aquí. Hasta ahora ha sido así y me siento muy valorado".

IDEA DE JUEGO: "Seguimos en la línea de ser un equipo ordenado al que le gusta mantener el balón pero sabe que hay momentos que no es posible e intenta salir a la contra".

EL RIVAL EN LIGA EUROPA: "Lleva muchos kilómetros el Betis en las piernas porque juegan cada tres días y se tendrá que notar en las piernas. Puede ser una baza a favor".

LABOR DE RUBI: "El equipo cada vez se ve más trabajado, los lesionados y nuevos se van incorporando con ritmo y confianza y eso hace que cada vez estemos mejor".

ADAPTACIÓN NUEVOS: "La predisposición de los nuevos es muy buena y están adaptándose rápido, eso hace que el vestuario sea fuerte y esté unido. Jugadores con experiencia que llegaron alrededor de los 30 años también hace que todo sea más sencillo".

CALMA: "Ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos, no podemos relajarnos porque si no damos el nivel del sábado se nos ponen cuesta arriba los partidos y no los ganamos".

GESTIÓN DEL 3-0: "Me gustó que hubo minutos del segundo tiempo en los que el equipo supo que no pasara nada. No renunciamos a la portería contraria, pero estuvimos en exceso en nuestro campo. Supimos gestionar esos minutos pese al disparo al larguero".

PACIENCIA DIRECTIVA: "Estas semanas el ambiente ha sido muy bueno gracias a la paciencia que hemos tenido. La tranquilidad en el día a día era muy buena y es una de las claves para lo que se vio el sábado".

PARÓN MUNDIALISTA: "En diciembre prácticamente empezará una segunda Liga. Todo lo que saquemos será bueno para afrontar ese parón para afrontar la segunda parte con más expectativas".

CAPITANÍA: "En el vestuario manda más Fernando porque tiene más carácter que yo. Él lleva la batuta y es quien pone orden. Los nuevos con experiencia también aportan al vestuario, no es cosa de dos".