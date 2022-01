De la Hoz: "El punto en Las Palmas nos refuerza"

César de la Hoz, auténtica alma mater de este Almería de Rubi, volvía a cuajar un partido serio en Las Palmas y al término del mismo valoraba el punto obtenido por las circunstancias que actualmente rodean al equipo y ponderaba el hecho de haberlo conseguido sabiendo reponerse del golpe del tanto inicial isleño: "Es un punto que nos refuerza y ha sido bueno. Estábamos apretando más que ellos y si la victoria cae de nuestro lado habría sido justo porque hemos presionado alto, robando arriba, pero valoramos el punto reponiéndonos de su gol".

El centrocampista cántabro, que tan pronto ejerce de pivote defensivo como de central (puesto que ocupó ante el Cartagena por el reguero de bajas en el eje de la zaga), se quedaba con el paso adelante que se le atisbó al equipo en la segunda mitad ante un conjunto tan competitivo este curso como Las Palmas: "Al principio nos metieron en nuestro campo, pero no nos generaban ocasiones y la primera clara fue nuestra. La pena fue encajar, pero dimos muestras de mejora y un paso adelante en la segunda parte, siendo dominadores. Al final perdonamos".

En su labor de capitán del cuadro indálico, De la Hoz salía en defensa de Largie Ramazani, recordando que si el belga había fallado la clara ocasión que pudo significar el 0-1 en un mano a mano con el meta Raúl Fernández hay que valorar que él mismo se había encargado de generarla: "La ocasión Ramazani se la genera él solo presionándole al rival. Nos aporta muchas cosas".

Con ocho ausencias disputaron los de Rubi el encuentro en el Estadio de Gran Canaria, entre ellas todos los '9' puros disponibles, pese a lo cual De la Hoz recuerda que están dando la cara, siempre con buena actitud, máximo compromiso y con la vista puesta ya en recuperar el duelo aplazado en el Anxo Carro el próximo miércoles día 19: "A pesar de tener las bajas arriba el equipo genera ocasiones, tiene movilidad y es vertical. Tiene otros recursos que nos están ayudando. Hay que valorar el punto y hay que ir a Lugo a por los 3 puntos para vernos arriba en la tabla".

Acerca del reguero de bajas derivadas del coronavirus, el jefe del vestuario precisaba que no se trata solo de la pérdida de efectivos en los partidos, sino del efecto negativo de no poder contar con los compañeros en los entrenamientos al guardar cuarentena en sus domicilios y el hecho de que al volver a los entrenamientos deben recuperar de nuevo la forma en caso de que el virus haya dejado alguna secuela: "La gente que ha estado siete días en casa sin entrenar con el grupo pierde la chispa de competición, pero no hay que excusarse, creo que deberíamos haber sumado más puntos".