De la Hoz: "Queremos demostrar ante el Alavés que somos válidos para jugar en Primera"

¿Cómo están llevando los efectos del temporal en los entrenamientos?

Hoy ha hecho un día buenísimo, el lunes hizo frío pero igual somos un poco exagerados poniéndonos gorro en Almería. Ramazani tiene que amortizar su inversión (risas). El lunes, con la lluvia que cayó en el campo, no muy fuerte, estuvo bien entrenar porque el balón corría bien y se dio intensidad.

¿Se les está haciendo la semana muy larga?

La semana está siendo larga porque hace días que no competimos y cuando pasa tanto tiempo tenemos ese mono.

¿El aplazamiento del duelo en Leganés fue positivo, negativo o neutro?

Creo que es positivo porque las condiciones que había no eran para jugar, no hubiera sido nada vistoso. Además, con los resultados que se han dado, cuando se juegue una victoria podría acercarnos a los puestos donde queremos estar.

¿Esperaba el pinchazo del Mallorca?

En Segunda la historia casi siempre dice que las segundas vueltas son más igualadas y los de abajo ganan a los de arriba, incluso los descolgados a los de play-off. No podemos descuidarnos ni un segundo porque es difícil que los de arriba pierdan puntos.

¿Cómo se presenta la eliminatoria copera ante el Alavés?

Será un partido muy bonito al que iremos a competir para avanzar. Ellos han cambiado de entrenador y vendrán con ganas de ganarse su confianza para los siguientes partidos. Será disputado y tenemos mucha ilusión.

Abelardo se presupone que reactivará al plantel...

Siempre que llega un entrenador nuevo aumenta un poco la intensidad en busca del hueco en el once y los que jueguen el sábado tendrán un plus extra de motivación e intensidad para demostrarle al míster que pueden entrar en el equipo, pero eso no debe poder con nosotros.

¿Da como favorito al Primera en esta ronda?

Yo creo que sí, la categoría manda y a priori lo son, pero hay que demostrarlo en el verde, como pasa en los partidos, que nosotros lo somos. Ahí se verá quién se merece pasar la eliminatoria. Queremos demostrar que somos válidos para jugar en esa División, competir contra ellos.

¿Este formato de Copa mola o no?

La Copa mola, con el nuevo formato se ha mejorado, pero todavía puede mejorarse aún más. Siempre hace ilusión pasar rondas y enfrentarte a equipos superiores. Desde el principio deberías poder enfrentarte con cualquier equipo de arriba o abajo, con sorteo puro.

A estas alturas ya no supone un marrón...

Antes, al jugar con rivales de inferior categoría, tenías la presión añadida, aparte jugabas en césped artificial o congelado, ahora es en tu campo, que está de maravilla, y podemos soltarnos un poco más.

¿Espera un partido abierto o cerrado?

Por nuestra forma de jugar no creo que sea un partido cerrado, nos gusta ir a por el rival, tenemos un equipo ancho y largo y creo que será abierto, divertido y apasionante.

¿Orgulloso de que el escudo de la UDA vuelva a brillar?

Hay que valorar lo que hemos conseguido y hasta dónde hemos llegado. Hay que mantener la imagen que estamos dando y es bonito que los rivales te respeten, pero esto es largo y lo que se ha ganado no debemos perderlo.

En el vestuario se palpa mucha ambición.

El ambiente es muy bueno, hay una competitividad muy sana por estar en el campo que hace que el nivel del equipo aumente y estamos muy unidos, con bromas, pero serios en el campo. Es de los mejores que he tenido en el mundo del fútbol.

Ni sacan pecho en las victorias ni se hunden con las derrotas...

Vemos cómo están los rivales y no puedes relajarte cayendo en la euforia, hay que mantener los pies en el suelo para ir partido a partido ganando. Cuando hemos ganado lo celebramos con unidad y cuando perdimos ante el Espanyol también supimos valorar el trabajo realizado pese a la derrota.