De la Hoz: "El tiempo curará las heridas para salir adelante"

César de la Hoz ha querido dirigirse públicamente a los aficionados de la UD Almería como uno de los capitanes del equipo para hacer balance del curso recién concluido y pedir disculpas por no lograr el objetivo marcado, que no era otro que el ascenso a Primera. El centrocampista cántabro, que tiene contrato en vigor hasta junio de 2022, espera que a la tercera pueda ir la vencida.

¿Cómo ha quedado el vestuario tras verse apeado del play-off?

Estamos todos jodidos porque la ilusión que teníamos por el ascenso era muy grande y ha sido un palo duro de la forma que hemos caído. El tiempo curará las heridas para seguir adelante.

¿De qué manera se explica pasar de un fútbol vistoso a un final desastroso?

Es muy extraño porque hemos tenido momentos muy buenos en los que el equipo daba todo y no hacía falta nada para que salieran los partidos y al final no conseguimos enderezar el rumbo.

¿Entiende que la afición echase de menos algún gesto más por parte de los jugadores?

Ya un rato antes de que terminase el partido no me apetecía hablar personalmente ni con mis padres ni con mi pareja porque se te queda el cuerpo cortado. Sería hacer un paripé y un papel que no me pega, tanto por mí como por el resto de capitanes, porque sé también como son. Lo que importa se lleva por dentro y desde el primer día que somos jugadores de la UDA creo que hemos estado a la altura y los capitanes trabajamos de puertas para adentro.

Este año ha debido haber mucho trabajo en el vestuario con tantos altibajos...

Ha sido un año complicado porque llegaron muchos jugadores nuevos y jóvenes sin la posibilidad de hacer vestuario por el Covid, ya que íbamos del entrenamiento a casa y viceversa, sin poder hacer ni comidas. Lo intentamos dentro del pasillo que podemos estar para juntarnos y hablar, pero al final no ha dado sus frutos.

¿Es un sueño convertido en pesadilla?

En el aspecto emocional nos ha pasado factura. Cuando las cosas te van bien sale todo, pero cuando van mal hay que tener personalidad pese a los resultados. Nos ha costado.

¿Cuál cree que fue el punto de inflexión en el que todo se torció?

Vivo el día a día tan intensamente que necesitaría un tiempo para pensar dónde estuvo ese punto de inflexión porque hubo un momento que ganábamos solos, jugando bien. Llegaron partidos entre semana que se nos complicaron y no se veía al equipo como antes y no fuimos capaces de enderezar el rumbo. Con la llegada del nuevo míster se vio un cambio y cosas positivas, pero al final no pudo ser.

De la Hoz: "Tenemos que ser responsables y pedir disculpas porque no hemos sido capaces de lograr el objetivo que la afición almeriense se merece"

¿Piensa que ese momento de atasco derivó en presión?

Al Espanyol y al Mallorca les pasó lo mismo, pero supieron levantarse y a nosotros nos costó más, quizá por la experiencia. En Segunda los meses de marzo y abril lo deciden todo y nosotros no estuvimos, ese es uno de los secretos por lo que no hemos conseguido el objetivo.

¿Cree que les han penalizado los errores arbitrales groseros?

Lo más importante de todo es tener la cabeza limpia para que esas cosas no te puedan afectar. Hay gente muy joven que es difícil que aguante este tipo de situaciones. Nos ha pasado un poco, pero no hay que buscar excusas en los errores arbitrales, que los ha habido. Tenemos que ser responsables y pedir disculpas porque no hemos sido capaces de lograr el objetivo que la afición almeriense se merece. Hay que levantarse.

¿Cómo ha sido la charla de despedida de curso con Rubi?

Ha sido emotiva, hay jugadores que dejarás de ver tras estar juntos muchas horas. Siendo opcional casi todos los jugadores de la plantilla han acudido para despedirse, demuestra que estaban implicados en el objetivo.

Al fin una pretemporada tranquila y normal tras dos veranos muy movidos...

Gracias a Dios podremos volver a la normalidad en el fútbol y también tendremos público en las gradas, aunque no sea totalmente.