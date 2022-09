De la Hoz: "No veo nerviosismo en el día a día, esto es muy largo"

César de la Hoz López (30-3-1992) ha conseguido a los 30 años, con mucho esfuerzo y tesón, alcanzar la cota de Primera División, esa categoría que se le resistía en su paso por equipos como Racing de Santander, Barakaldo, Betis B o Albacete hasta que en la campaña 20182-2019 aterrizaba en la UD Almería, todavía en la época de Alfonso García. Único superviviente de aquella etapa en el actual plantel junto con el meta Fernando e Iván Martos, el centrocampista cántabro valora el premio al portero menos goleado recibido hoy por su compañero y también (recuperado ya del esguince de tobillo que se produjo en el José Zorrilla) la inminente visita a San Mamés, uno de los templos del fútbol, donde podrá jugar por primera vez y de donde espera traerse un resultado positivo que corte la mala racha de tres derrotas consecutivas.

¿Cómo valora el trofeo 'Zamora' que hoy recoge su compañero Fernando en Madrid?

Es mérito al trabajo que ha estado haciendo durante tanto tiempo. Se lo merece porque fue fundamental la temporada pasada en el ascenso. Me alegro por sus valores y por cómo trabajó para lograr este galardón.

Rubi se lleva el 'Miguel Muñoz' al mejor entrenador de Segunda, ¿no le gustaría que hubiera también un reconocimiento para los mejores centrocampistas?

Hace ilusión que te den premios, pero lo importante es que el equipo esté donde merece. El premio colectivo es el que me vale, aunque el individual haga ilusión.

¿Qué nombre le pondría a ese premio al mediocampista y a quién se lo daría?

Por ejemplo Zidane, aunque sea más ofensivo y se lo daría a Luka Modric.

¿Qué tal la recuperación del esguince de tobillo que se hizo en Valladolid?

Me di cuenta de momento de que no era cualquier torcedura porque no podía apoyar el pie. Tuve otros esguinces de grado I y II y pude acabar el partido. Salir en muletas no era normal, pero he ido recuperando bien y estoy contento de estar con el grupo, a disposición del míster. Estar en enfermería es difícil para los jugadores, al entrar en el grupo te cambia el ánimo.

¿Es hora de cortar ya esa mala racha de tres derrotas consecutivas?

El equipo va a ir a Bilbao a ganar como siempre, sigue trabajando bien y no se ve nerviosismo en el día a día porque esto es muy largo. Todavía no estamos metidos abajo y Dios dirá dónde estaremos más adelante, hay que enfocarse en la victoria para tener más tranquilidad, pero seguimos en la dinámica de trabajo que nos dará resultados.

¿Está buscando soluciones el míster por otros caminos?

Tampoco voy a contar nuestras cosas porque se enteran los demás. Sabemos los errores que estamos cometiendo y el míster propone cosas que entrenamos, siempre en la línea de año y pico, eso no cambia. Intentamos solventar esos errores.

¿Cree que les lastra mucho empezar por detrás en el marcador?

Cuando estás por debajo te tienes que exponer más, abrirte, y al final los contrarios te hacen más daño. El año pasado también nos costaba remontar. Es importante mantener la portería a cero, pero también es difícil que el contrario no genere ninguna ocasión a lo largo del partido. Empezando por delante seguro que sería más fácil.

¿Cómo está siendo el viaje de gallito en Segunda a recién ascendido en Primera?

La gente tiene que ser consciente desde el minuto cero que empezó la competición porque sabemos de dónde venimos y no se puede ganar partido tras partido. Hay que tener la tranquilidad de seguir trabajando cuando no lleguen.

¿Será su primera vez en la 'Catedral'?

Es un escenario de los mejores de España. Es una ilusión jugar allí por la historia que tiene ese campo, esa ciudad y club. Da gusto verlo por la tele y estoy deseando estar en el césped.

¿En qué otros estadios soñaba con jugar?

Uno de ellos era sin duda San Mamés porque además tengo a la familia cerca [es cántabro]. Por otro lado también el Villamarín porque estuve un tiempo allí y me parece espectacular cómo anima la afición y lo que representa el Betis.

¿Esperaba una Primera así?

Me lo esperaba así, tanto los partidos como los campos y el ambiente que los rodea. Si hay algo que no me gusta tampoco lo voy a decir.

¿Se ha despegado mucho de Segunda?

Sigo viendo partidos y el pasado fin de semana fueron bastantes al no haber Primera. Tengo amigos y el Racing subió, por lo que me gusta verlos. Dos o tres partidos me veo en el fin de semana.

De la que se han librado...

Para ver es bonita porque los resultados te sorprenden y los favoritos para ascender se meten en mitad de tabla. Es muy difícil y sufrida, por suerte este año estamos más arriba.

¿Tienen el convencimiento de ganar en Bilbao?

El equipo tiene la confianza y la mentalidad puesta en los tres puntos. Es difícil, pero tenemos buenos jugadores y haremos un buen planteamiento. Confío en que el equipo pueda traerse algo para casa seguro.