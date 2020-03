Huang ve a Unicaja Almería como esperaba

Pei Hung Huang es feliz en Almería, en general, y en el seno del club, en particular, aprovechando su estancia para dejar muestras permanentes de su calidad sobre la pista en la que ha supuesto su regreso a España. Muy hecho a la cultura latina, tras su año en Cáceres y los siguientes en Italia, valora la forma de ser y de entender la vida de esta parte del planeta. En ese sentido, a un rotundo “sí, me gusta este lugar, con el clima perfecto, y con todas las personas a las que estoy conociendo, siendo muy amables conmigo”, hace referencia al carácter social y solidario del partido del pasado fin de semana, en apoyo a las familias que conviven con las enfermedades raras: “Este club y esta sociedad están muy comprometidos y son fuertes, y es por eso que me gusta el ambiente deportivo europeo, en el que la gente apoya con gran entusiasmo al equipo local y también se realizan muchas actividades en beneficio del bienestar público a través de los equipos; me gusta mucho este sentimiento”.

Encaja perfectamente con su pensamiento decir “los deportes nos acercan”, y es algo que completa su profesionalidad extrema. De hábitos muy sencillos en el poco tiempo libre que le queda entre entrenamientos, viajes y partidos, invierte el ocio en leer y ver series, buscando desconectar del voleibol durante ratos concretos, porque realmente este deporte es su vida. Metódico y riguroso no solo con el trabajo, sino con todo lo que conlleva, horarios y alimentación principalmente, en Unicaja Costa de Almería ha encontrado lo que necesita para su realización profesional, para ir a más como jugador y para conseguir logros: “Sigue siendo el mismo equipo fuerte al que recordaba de mi anterior etapa en España”. En él, va a por todas: “Para el juego, además del desarrollo de diferentes tácticas en cada partido, debemos de encontrar las formas de superar aun mejor los altibajos del juego”. Con ese ajuste, lo tiene tan claro que apuesta fuerte: “Creo que podemos ganar el título de la Superliga”.

Hace tres meses que llegó, realmente dos en el seno del grupo, pero siente como si llevase toda la vida con este grupo de jugadores: “Por supuesto, de hecho, solo he estado en el equipo poco tiempo, pero sentí fluir completamente la relación con los chicos y la conexión con el equipo ha sido muy fácil; los jugadores y el personal del equipo me ayudan mucho”, dice Huang. Abundando sobre su valoración de cómo está hecho este plantel ahorrador 2019/2020, e insistiendo en el empeño de ‘hacer grupo’ por parte de todos, acogiéndolo con los brazos abiertos una vez ya avanzado el curso, considera una cuestión importante que “en realidad, todos tienen sus características diferentes como jugadores, y como personas, todos me ofrecen su ayuda, distinta en diferentes situaciones”. Con sus compañeros, a por todas en el nuevo sistema de competición, que sí le parece acertado: “En realidad, creo que hubiese preferido un calendario final más corto, pero este es un sistema justo y bien organizado”.

Le da, así, su “voto de confianza a estos playoffs”, considerando importante, eso sí, afrontarlos con el factor cancha a favor, “por supuesto que siempre es una ventaja para el equipo local”, si bien destila confianza absoluta en su equipo: “Pero de todos modos creo que ganaremos sin importar dónde juguemos”. Ese es un privilegio que aun no está cerrado del todo, pero que está cerca gracias a la victoria de este fin de semana contra Teruel. Anímicamente, además, ha venido muy bien para que todos puedan retornar a la confianza en sus posibilidades: “Después de la derrota de la Copa del Rey creo que el estado de ánimo de todos se vio muy afectado, por lo que la victoria de este partido será de gran ayuda para el equipo; además, los jugadores lo hicimos muy bien para obtener el triunfo, tal y como hemos venido entrenando y poniendo en práctica cada jornada”. Restan tres más para hacer buena la ventaja de cinco puntos y así ser el mejor de la fase regular, o sea, el más regular de todos.