El Huércal-Overa CF, que ha sumado solamente un punto en las últimas seis jornada de competición que ha disputado, no puede permitirse fallar este domingo a partir de las 18:00 ante el Lorca FC, colista del Grupo XIII B que suma solamente un punto en su casillero. Los huercalenses, novenos a siete puntos de la zona de permanencia, no tienen margen de error en su visita al feudo lorquino, donde buscarán reencontrarse con el triunfo y cerrar de una vez por toda su mala racha.

Mientras, en el Grupo XIII A, el Atlético Pulpileño también actuará como visitante a las 11:30 horas. Los de Sebas López, ya clasificados matemáticamente para el play off de ascenso a Segunda B, no quieren bajar los brazos y saldrán a por todas en su visita al feudo del Churra, penúltimo clasificado que necesita con urgencia sumar de tres en tres para intentar eludir luchar en la Segunda Fase por no bajar de categoría. Lo tendrá difícil ante un cuadro de Pulpí que todavía sigue invicto.