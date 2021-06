Con solo un punto de ventaja sobre los puestos de descenso, el Huércal-Overa CF afronta la última jornada de competición en el Grupo XIII E con la necesidad de sumar una victoria que le permita obtener la permanencia sin tener que mirar el resultado otros encuentros. Será un choque de clausura del curso con tintes de final para los huercalenses, que recibirán a partir de las 18:00 horas este domingo a un CD Plus Ultra ya descendido, que no se juega nada pero que no va a regalarles nada a los del Levante almeriense en su feudo de El Hornillo.

Los de Olivares contarán con el factor cancha para esta importantísima contienda en la que se juegan su supervivencia en Tercera, por lo que se espera que el templo rojillo sea un hervidero de fieles para llevar a los suyos en volandas hacia la ansiada salvación matemática. Otra de las ventajas con las que llega el Huércal-Overa a esta cita final de la temporada 2020-2021 es que lo hace dependiendo de sí mismo, y eso es gracias a su triunfo de la semana pasada en casa del Club Olímpico de Totana, con un solitario gol de Javi Pérez cuando corría el minuto 71.

Los almerienses, pese a que saldrán con mentalidad ganadora para evitar depender de terceros, saben que un empate, e incluso una derrota, podría darles también la permanencia, aunque para ello Minerva, Totana y Churra deberían tropezar en sus respectivos encuentros. Pero los rojillos no quieren pensar en otra cosa que no sea dejar los tres puntos en su feudo, como mejor despedida de una complicada temporada, y poder brindar a sus seguidores una permanencia en categoría nacional que sin duda será la mayor de las alegrías esta campaña.