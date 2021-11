ISE Costa de Almería conquista Tenerife (57-64)

Ambos equipos comenzaron el partido con mucha intensidad y acierto (9-7). Ante la férrea defensa interior planteada por las locales, ISE Costa de Almería no se ofuscó y buscaron el tiro exterior. Cueto, Méndez y Garrido anotaron sus primeros intentos triples. Y, en cuanto bajó un poco la intensidad defensiva tinerfeña, entró en escena Cissé para cerrar un parcial de 0-12 que daba ventaja a las rojillas (9-19). Pero, después de un comienzo prometedor, las visitantes se atascaron en ataque y Adareva aprovechaba para recortar al final del cuarto (19-21).

El partido se mantenía sin un claro dominador en el juego y en el marcador, tras los intercambios de canastas iniciales (27-27). Pese a todo, el equipo almeriense estaba bien posicionado en la cancha y supo frenar bien la acometida de las locales con la buena portación de Cissé. Al descanso, las espadas en todo lo alto (32-33).

El partido se reanudó con dos conjuntos esperando acertar con el ritmo en el juego definitivo. Las tinerfeñas no encontraba ese acierto y fueron Maqui D’Urso y Djukic las que empezaron a liderar a su equipo. Con 40-45, las esperanzas por empezar a dominar el choque se mantenían en el ISE Costa de Almería al ecuador del período. Pero las rojillas se atascaron en ataque, chocando una y otra vez con la intensa defensa local, y no volvieron a anotar. El partido no tenía dueño y todo se decidiría en el último cuarto (45-45).

Las rojillas fueron a por todas, lideradas ahora por Lucía Méndez y tapando bien a las jugadoras claves de las locales. Dos triples consecutivos de la alero gallega provocaban el tiempo muerto tinerfeño (45-53). Un par de buenas acciones de las de Antonio Cañamero apretaba el marcador a falta de algo más de 3 minutos (53-55). Pero las visitantes se mantuvieron firme en su juego de la mano de Maqui D’Urso, que volvió a liderar a ISE Costa de Almería hacia el quinto triunfo de la temporada con otra gran actuación.