Ibiza: "Vamos a ser muy compactos"

Juan Ibiza es la apuesta de la dirección deportiva para cubrir una posición muy delicada y específica en cualquer equipo, la de central zurdo, donde el plantel quedó huérfano al no ser renovado Jorge Morcillo. Formado en la prolija cantera del Villarreal, llega cedido un año reservándose el Almería una opción de compra y ahora espera abrirse camino en el fútbol profesional.

"Mis compañeros también tienen mucho nivel, hay otros centrales que son diestros pero han jugado por la zurda y a priori nadie es titular ni suplente, todos debemos esforzarnos al máximo para ganarnos un puesto, la temporada es muy larga y todos tendremos oportunidades", confiesa.

La inesperada lesión de larga duración de Samu de los Reyes ha provocado que Fran Fernández probase al balear de origen argentino en el lateral zurdo en algún que otro amistoso y no descarta actuar en dicha zona si el técnico lo precisa: "Soy central, pero si el equipo me neceista de lateral zurdo me puedo adaptar, estoy para ayudar en lo que sea y si algún partido me toca jugar ahí, yo encantado de hacerlo".

A punto de cumplir 23 años (los hará el día 17), Ibiza desvela cuáles han sido sus referentes: "Del Villarreal me gustaban Gonzalo Rodríguez y Mateo Musacchio porque uno tenía buena lectura de balón y el otro era m uy intenso".

Tras salir de la cantera castellonense, a lo primero que debe aclimatarse es al cambio en el estilo de juego, pasando de la posesión y el toque al achique de espacios: "Allí es cierto que la filosofía es tener la posesión, pero en el aspecto defensivo siempre hay que incidir porque durante una Liga con equipos competitivos tienes que encajar pocos goles. Lo que pide Fran es lo más normal del mundo y debemos adaptarnos lo antes posible. El estilo de juego no es igual del todo, pero a lo largo de una carrera un futbolista tiene que adaptarse a las nuevas situaciones. Espero hacerlo lo antes posible para poder tener minutos".

Poco a poco va conociendo el manual de estilo del preparador zapillero: "Fran insiste mucho en que si vamos a presionar arriba, en línea media o atrás tenemos que estar las líneas juntas para no dejar que nos filtren pases por dentro. Creo que esa es la clave de un equipo, que no solo dentro del campo, sino también fuera, estemos juntos incluso en los horarios para hacer las cosas. Estos últimos resultados positivos vienen de saber entender eso".

A día de hoy ya tiene claro que van a ser un rival molesto: "Vamos a ser un equipo muy compacto y será muy difícil hacernos daño porque estaremos muy juntos y tenemos jugadores con mucha calidad para poder hacer gol en cualquier momento. Será difícil que nos hinquen el diente y cada ataque nuestro será peligroso".