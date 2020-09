Ibiza: "Sobre mi futuro está todo abierto, todavía no sé nada"

Juan Ibiza lleva la profesionalidad por bandera. El central balear ha asumido con naturalidad su situación actual en el equipo, acatando arrancar apartado ejercitándose con el filial, así como su posterior reincoporación al primer equipo dadas las carestías e incluso jugar como '9' en el amistoso de esta mañana ante la Balompédica Linense.

Al término del choque ante el conjunto gaditano atendía a los medios oficiales del club y se pronunciaba acerca de su futuro, que sigue siendo una incógnita: "Está todo abierto, todavía no sé nada. Me dijeron que me quedara en Almería y luego que viniera, después que jugase de delantero y jugué. Intento hacerlo lo mejor posible y coger minutos para tener buenas sensaciones, a ver qué pasa".

La situación no es nada cómoda para él y su excompañero René Román, ya en las filas del Dínamo de Bucarest, le mandaba ánimos con un cariñoso mensaje en Twitter en el que recordaba que es la viva definición del término 'resiliencia', o la capacidad para superar adversidades.

Autor del tanto rojiblanco ante la Balona ejerciendo de '9', Ibiza recordaba que no juega en dicha demarcación desde que era alevín: "En los últimos entrenamientos he estado de delantero porque hacía falta gente en esa posición y lo he intentado hacer lo mejor posible. En alevines jugué ahí e igual quedan cositas. Sabía que Albiar pone buenos caramelos y al ver que iba a centrar he roto al primer palo, logrando hacer un buen remate. Alguno se ha quedado sorprendido. Estoy para lo que haga falta, he sido 'polivaliente' hoy".

De la igualada en la quinta prueba de pretemporada Ibiza resaltaba el buen papel del rival: "Ha sido un rival rocoso y complicado, nos ha penalizado el balón parado, pero la pretemporada sirve para corregir errores y mejorar, quedándonos con lo bueno".

Al equipo todavía no se le ve con un estado físico óptimo, algo que tampoco preocupa a Ibiza, teniendo en cuenta que la Liga para el Almería no arranca hasta el 26 de septiembre: "Todo esto es una preparación para llevar bien físicamente a la Liga, en pretemporada se está más pesado porque tenemos trabajo de fuerza y dobles sesiones. Lo importante es coger el estilo de juego que queremos hacer y sensaciones para ser competitivos".

El plantel pone fin hoy a la concentración en Marbella e Ibiza admite que le ha impresionado la buena aclimatación que están mostrando las nuevas incorporaciones: "Todo el mundo necesita un periodo de adaptación pero es destacable el compromiso y actitud de los nuevos, es para quitarse el sombrero"