Ignacio Sánchez, de la cama a tomar las islas

“Cuando acabó el partido me vine abajo físicamente, me desplomé en el suelo, me puse a estirar, me relajé… porque fue muy duro, sobre todo porque no estaba bien y no tienes la fuerza, no tienes la confianza, el cuerpo no está equilibrado y, por eso, los movimientos no te llevan donde tú quieres”. Ignacio Sánchez todavía no había ‘echado fuera’ del todo el proceso gripal que la había apartado del trabajo durante la semana completa, con una única ‘aparición’ en el Moisés Ruiz, en sesión técnica, antes de emprender el viaje a las Islas Canarias: “Yo personalmente llevaba unos días muy malos, sin prácticamente haber entrenado nada, con fiebre, yendo por vez primera al pabellón el jueves, y eso no se pudo ni llamar ‘entrenamiento’, porque al ponerme a sudar cuatro gotas ya me asfixiaba”. Asumiendo su responsabilidad, con gala de profesionalidad, ante todo, fue, vio y venció con unos números muy buenos en el ataque general, siendo decisivo en el saque y anotándose dos bloqueos.

No puede otra cosa sino estar muy satisfecho del resultado: “Después de todo eso ir de viaje, llegar allí, toma de contacto con la cancha, sin estar ni mucho menos en mis mejores condiciones ni físicas ni psíquicas… seguía en un proceso del que no me había recuperado al cien por cien y las sensaciones eran extrañas, pero había que asumir que no había otra manera de afrontar el partido, solo jugarlo y punto, y estar con el equipo, que el equipo me ayudase a mí y yo ayudar al equipo, y bueno, entre todos los sacamos, siendo un partido bonito por eso, porque fue entre todos, con garra, con fuerza y con…, pues eso”. En todo caso, “antes de que comenzase a volar la bola ya íbamos mentalizados de que iba a ser un choque muy duro, puesto que los canarios allí son muy ‘pesados’, muy peleones y lo luchan todo, e íbamos pensando que no iba a ser nada fácil”, reconoce para añadir un matiz al marcador final que se produjo en Santa Lucía de Tirajana: “En ese sentido, salió un 1-3, pero muy disputado desde el primer punto hasta el último”.

Ignacio Sánchez, en su línea, se resta mérito por jugar en el estado físico en el que se encontraba, puesto que hay problemas en varios de sus compañeros, lo que es motivo para considerar más meritorios los triunfos: “Es muy importante que haya sido así, que hayamos ganado tirando entre todos, porque no solo yo estaba mal físicamente, sino que estamos soportando un proceso de mala suerte en el que nos están faltando jugadores, tenemos bajas, y eso se nota; se va acumulando poco a poco ese cansancio en los entrenamientos, los receptores por ejemplo no pueden rotar, los centrales tampoco… se va notando, así que no solo el colocador, somos todos, y se ve que el equipo necesito un respiro en esa mala suerte”. Dos bloqueos en su cuenta, como se ha dicho, pese a las limitaciones, se hacen con concentración extrema para ayudar a sumar “tres puntos que desde luego que son de oro”, si bien “hoy día todos los partidos son difíciles, y más Canarias allí en su casa, por donde muchos equipos tienen que pasar todavía”. Sí, “puntos vitales para los objetivos”.

Respecto al análisis de los números, una vez ya pasado el protagonismo de la parte anímica, fue al saque en 23 ocasiones, dado que con su servicio los parciales de su equipo fueron muy a favor, como un 0-6 que le dio la vuelta al cuarto set. Ningún error, Sánchez sí reconoce que “es verdad que en algún momento importante fue decisivo porque sufría bastante el líbero en la recepción de mi saque flotante”, dice: “Yo ya lo sabía también y dije ‘ahí vamos’, pusimos la pantalla que tengo, como yo digo, de 75 pulgadas por lo menos, porque están Jean y mucha gente en la red, con la que no me ven cuando voy a sacar, y funcionó y sirvió para dar un poco de respiro al equipo y adelantarnos en los parciales”. Es el segundo encuentro de los ojalá que 15 disputados para primeros de marzo: “No había contabilizado, no había puesto un número, pero sí sabía que llevamos bastantes, y los que nos esperan; mes intenso con Copa del Rey y la competición europea, y ya hemos pasado esa primera fase de Europa viendo que es duro, en el mes de diciembre”.

Claro que una cosa lleva a la otra: “Ahora nos espera más de los mismo, y con las mismas ganas e ilusión, porque es muy bonita una secuencia de partidos de tan alto nivel que se avecinan, pero hay que superar a Saaeremaa, no hemos visto nada de ellos todavía, pero sabemos que es un equipo que juega y que va a suponer otra final más para nosotros, así que ya nos estamos preparando”. En el camino, rivales complicados en la Superliga, como el Ibiza de Aitor Barreros: “Me espero lo peor, y lo digo como algo bueno para ellos porque es un equipo muy competitivo, muy bien organizado, yo los conozco bien y sé cómo trabajan, y además ahora han fichado a Raúl Muñoz”. Se le pinta una sonrisa cuando recuerda la jugada que hacía con el receptor jienense, que era el que ‘colocaba al colocador’ para que Ignacio rematara. En el aire, la figura de Piero Molducci: “Estoy seguro que se nota su ausencia, aquí, para mí y para muchos de nosotros, ha sido un referente como entrenador; no es que conozca a Aitor personalmente, sí tengo amigos que están y me llegan muy buenas palabras, pero la falta de Piero se nota sí o sí, estoy completamente seguro”.

Con todo, “son más fuertes ahora y se va a notar que están más consolidados que en la primera vuelta, seguro, y vendrán con la autoestima por las nubes después de ganar 3-0 a Soria, a sacarnos todos los puntos que puedan, somos conscientes de ello y desde la cancha vamos a demostrarles que aquí no hay nada que rascar”. En ello será vital la participación del público, llenando la grada del Moisés Ruiz para una de las grandes citas de la temporada. En la mente de todos está la muy reciente historia de luchas encarnizadas entre ambos equipos, lo que es motivo para que se produzca una llamada general a la afición, más los méritos contraídos por el grupo en su rendimiento y suma de victorias: “Además de que nos lo merezcamos, que yo pienso que sí, es un partido de voleibol de alto nivel; qué mejor partido que este a la hora de disfrutar de un buen espectáculo deportivo, un Unicaja Costa de Almería – Ushuaïa Ibiza Vóley, para la gente a la que le guste el deporte”.