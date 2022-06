Inagroup El Ejido Futsal firma al cierre Josete

Inagroup El Ejido Futsal ha presentado esta mañana a la última incorporación hasta el momento de la plantilla de la próxima temporada. Se trata de José Manuel Fernández 'Josete', cierre alicantino que llega procedente del CMB Matera de Italia en la Serie A. De hecho, Josete regresa a España después de llevar desde la temporada 15/16 en clubes europeos, cinco temporadas en Francia y tres en Italia. Un fichaje de grandísima calidad que aportará carácter al equipo.

El director general de Inagroup El Ejido Futsal, Miguel Brugarolas, dio la bienvenida a la ya su casa a Josete. El jugador agradeció la apuesta del club por su fichaje y se mostró muy feliz de volver después de ocho años a España. "He sentido desde la primera llamada que era el club en el que tenía que estar", señalaba, al tiempo que afirmaba que ha estado siguiendo al club a través de diferentes compañeros que ha tenido jugando en estos dos últimos años y "el proyecto es espectacular desde que ascendieron a Segunda División. El primer año tuvieron la mala suerte de que perdieron el play off de ascenso a Primera a falta de 20 segundos para el final del partido y este año por diferentes motivos no se clasificaron para él, pero el proyecto que se me presentó es muy bonito, era algo que necesitaba en mi carrera, estoy súper contento y espero ver a la afición con nosotros y conseguir el objetivo fijado, que es algo bonito que tenemos por delante con el gran equipo que tenemos y con el apoyo de la directiva y los sponsor que apoyan".

De esta manera, el jugador alicantino no dudaba en aseverar que va a dar "el máximo para poder devolver al club la confianza que ha depositado en mí". En cuanto a los objetivos que se marca para esta próxima temporada señaló que pasan por "dar el máximo, como son mis características, más defensivo, un jugador aguerrido, de equipo, de ayudar a los compañeros y dar el máximo para que los objetivos de club se consigan y tengamos un final de temporada por todo lo alto".