Inagroup El Ejido recibe a Calvià

Inagroup El Ejido Futsal vuelve este sábado al Pabellón de Deportes de El Ejido después de cerrar un mes de enero positivo y con una semana intensa donde ha conseguido seis de nueve puntos, tras la victoria ante Betis B y O'Parrulo, pese a que llegara muy cansado a la segunda parte ante el Barcelona B, pero aún así el equipo compitió hasta el final y tuvo opciones de sumar.

El conjunto celeste volverá a afrontar una semana de tres partidos, donde los dos primeros serán en casa. Una semana que comenzará frente a Calvià mañana a las 20.15 horas y que continuará frente a Benavente el martes a las 20 horas en el Pabellón de Deportes de El Ejido, para finalizar el próximo fin de semana visitando Alzira.

"Calvià es un equipo que viene en línea ascendente en los últimos cuatro partidos, sin conocer la derrota y además con un resultado abultado en Antequera, por lo que supongo que vendrán con la moral por las nubes", indicaba el técnico celeste José Fernández, en la previa del partido. De esta manera, el conjunto celeste se encuentra "con ganas de que llegue el partido de mañana para resarcirnos de la derrota en Barcelona y sumar de nuevo una victoria ante nuestra afición".

Sobre el encuentro, Fernández recuerda que los encuentros contra filiales son completamente distintos. "Venimos de jugar con Betis y Barcelona, dos filiales que están 40 minutos corriendo como si no hubiera un final. Sabiendo que mañana vamos a estar 40 minutos otra vez compitiendo contra gente joven que tiene mucho talento, con mucha individualidad como Gordillo, Carlitos, Álex Naranjo o la incorporación del portero Domingo, que le ha dado un plus al equipo, es momento de asentarnos bien, hacer un buen trabajo los 40 minutos, no únicamente en el inicio del partido y llevar el partido a nuestro terreno".

Y es que como insistía el técnico de Inagroup El Ejido Futsal son conscientes "de la importancia del partido de mañana, porque estamos en un buen momento. Hemos empezado el año bien y estamos trabajando bien tanto entre semana como los fines de semana".

Para el conjunto celeste ha sido una buena semana de trabajo, que ha permitido "recuperar fuerzas y corregir errores. Perdemos algún jugador por el medio, pero tanto Sergio Parra como Guille Barreno han hecho una semana completa de entrenamiento, que les faltaba para asimilar un poco conceptos, porque llegaron justo para jugar e intentar hacer un buen partido".

Asimismo, para este encuentro el técnico celeste también podrá contar con Guille, ya recuperado de la lesión de tobillo y que ha completado la semana de trabajo con normalidad. "Tiene buenas sensaciones, no tiene ninguna molestia en tobillo aunque tras tres o cuatro semanas parado el tema físico tiene que ir recuperándolo", indicaba José Fernández.