Iñaki Williams alcanzará 300 partidos en Liga en Almería

El jugador Iñaki Williams jugará el próximo sábado frente al Almería su partido 300 en LaLiga, todos ellos con el Athletic Club, tras haberse perdido únicamente 21 partidos desde su debut en Primera con el equipo rojiblanco hace nueve temporadas.

En las 320 jornadas transcurridas desde su estreno en la máxima categoría, el 6 de diciembre de 2014 en un partido frente al Córdoba en San Mamés, el delantero bilbaíno solo ha dejado de jugar 13 encuentros por problemas físicos, 7 por decisión técnica y uno por sanción.

De todas estas ausencias 19 se concentraron en sus dos primeras campañas como león, la 2014-2015, en la que alternó presencias con el filial tras su debut y Valverde no le alineó en seis jornadas, y la 2015-2016. En ese curso el mayor de los Williams no jugó once partidos por lesión, uno por decisión de Valverde y otro más por sanción tras ser expulsado en un encuentro frente al Villarreal en San Mamés.

Con 39 partidos acumulados entonces con el primer equipo, el 20 de abril de 2016 el internacional con Ghana inició frente al Atlético de Madrid una histórica racha de partidos ligueros consecutivos que extendió durante casi siete años y 251 jornadas, concretamente hasta el pasado 29 enero.

Un problema muscular en la pierna derecha obligó al '9' del Athletic a descansar durante dos fechas, las últimas de esas 21 que se ha perdido, antes de regresar a los terrenos de juego y convertirse además en estas últimas semanas en el esperado referente goleador del conjunto bilbaíno.