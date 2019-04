Iribarne demuestra que el voleibol no es cuestión de edad

Efectivamente, cosas de veterano, de tener muchos partidos a la espalda e incluso de haber disputado varios títulos, pero ni una cosa ni la otra. Han sido por ahora dos temporadas en Melilla, en donde sí que disfrutó de muchos minutos y tuvo que tirar del carro siendo un recién llegado a la máxima categoría, y una, esta que ya toca a su fin, en Unicaja. A la tercera ha sido campeón de la Copa del Rey en su primera fase final del torneo del KO y también ha entrado en su primer play off por ganar la Superliga, en el que claramente se ha acelerado de un modo notable la maduración de un Fran Iribarne que no va a detenerse ahora. Siempre ha estado dispuesto, se ha volcado en ‘cerrar filas’ de grupo y ha asumido el rol que le ha correspondido en cada momento de la temporada. En el de ‘killer’ ha encajado como un guante.

Es cierto que a este almeriense le ha cundido el tiempo, puesto que esta aventura va a concluirla antes de cumplir los 21, edad con la que tiene muchas papeletas de seguir vistiendo la elástica de la Selección Española, en la que ha venido siendo un gran protagonista los pasados meses. Antes tiene el reto de levantar el entorchado liguero, y ha aportado mucho en la semifinal para poder añadir esto a su vertiginosa proyección: “Desde chico siempre he sido muy competitivo; al final pienso que tengo una personalidad bastante dura y jugar al lado de estos compañeros hace sacar aún más esta personalidad ganadora y luchadora”. Así ha sido, numéricamente y por sensaciones, dejando estampas de puntos de una solvencia de veterano sobre todo en Es Viver, demostrando que el voleibol no es cuestión de edad.

Eso sí, y como dice para comenzar, la fuerza reside en el grupo, y el ahorrador llega a la final con las ideas bien claras y muy fuerte, pese a los inconvenientes: “Estamos muy preparados, nos estamos apoyando muchísimo el uno con el otro, y estamos haciendo muy fuerte al grupo”. Ahí reside la clave: “Esto nos viene bien, porque no será fácil y en los momentos difíciles es cuando más compañerismo tiene que haber para alcanzar el éxito”. En esa línea de ambición, se siente muy motivado por dar el inicio en Los Planos: “Para nada considero que el factor cancha a su favor vaya en nuestra contra; de hecho, prefiero jugar allí primero, intentar ganar un partido o los dos, si se puede, y aquí rematar”. Quien lo conoce sabe que no va ‘de farol’.

Iribarne: "Estamos haciendo muy fuerte al grupo"

En esa línea, la extrema dureza que ha supuesto la semifinal frente al mejor Ibiza es un extraordinario apoyo: “Pienso que la final se afronta de manera muy positiva, porque esto que hemos superado nos viene muy bien, nos prepara mentalmente y nos enseña que no nos podemos confiar en ninguna de las situaciones que se vayan a manifestar en esta final”. A su juicio, la parada por la Semana Santa entre el cruce y la final ha venido bien, lejos de ‘cortar’ la dinámica que había emprendido el grupo: “Sí que no viene mal descansar un poco y desconectar, y sí, el equipo iba lanzado, pero sigue lanzado, así que estamos deseando llegar a Teruel, que empiece la final que tanto queremos y dar nuestra mejor versión”. No es de hacer promesas en caso de ganar, pero sí de comprometerse a intentar ganar.

Además, siendo un chaval de la tierra, fruto de las calles y plazas de la ciudad, en esa ‘naturalidad’ de convivir con sus vecinos y su gente también encuentra el aliento necesario para afrontar el reto: “Todo el mundo está muy ilusionado, todos quieren que lleguen ya los partidos aquí en casa y poder vernos y animarnos como nunca”. A ello ayuda que el pase a la conquista de la duodécima se ha logrado con un gran protagonismo de dos chicos almerienses muy jóvenes en pista, el propio Fran y el colocador Rubén Lorente: “Pues es un orgullo muy grande, y además se ha podido ver que se puede confiar en los jóvenes, y esto nos hace crecer y nos hace sentirnos muy importantes dentro del grupo”. En el banquillo, igualmente importante es otro joven local como Antonio Casimiro ‘Artés’, porque el día a día es el que gana títulos.

Va a resultar fundamental “la actitud con la que salgamos los primeros partidos allí en Teruel, ya que eso va a marcar la diferencia”, ello frente al que define como “un gran equipo, lo ha ido demostrando durante toda la temporada”, asevera: “Tiene un bloque de jugadores que llevan mucho tiempo juntos y eso se nota, y mucho”. Pase lo que pase, esta 2018/2019 está siendo una temporada clave en su trayectoria, y eso que no ha sido nada sencilla: “Sí, sin duda; he tenido algunos contratiempos, pero sin duda esta está siendo la más importante para mí”. La confirmación la tuvo sobre la pista de Es Viver, en donde se encontró con su mejor yo y en donde sobre todo se divirtió: “Sí, sobre todo en estos últimos partidos he disfrutado mucho con el juego y he sentido esa fluidez muchísimo”.

Se refiere al voleibol fluyendo por sus poros, leyendo cada fase de los partidos y de la necesidad del grupo: “La verdad es que estoy muy contento por doble partida, primero por haber podido participar bastante en la semifinal y segundo por el equipo, por la clasificación a la deseada final”. De los ‘previos’ con Teruel, lo tiene claro: “Me quedo con un poco de todo; queremos aprender de cómo jugamos allí para no volver a hacerlo y de cómo jugamos la Copa para poder mantenerlo”. Está claro que nada ni nadie va a ‘arrugar’ a este ‘niño’ que soñó con esto hace apenas ‘dos días’.