El único medallista español en triatlón en los Juegos Paralímpicos, Jairo Ruiz, ha manifestado que, tanto su equipo técnico de preparación como él mismo, están convencidos de que en los Juegos de Tokio de este verano podrá volver “a disputar esos primeros puestos” que le darían una nueva medalla paralímpica.

Durante su intervención en el programa de Teledeporte 'Objetivo Tokio', Ruiz relató que durante estos años desde los Juegos de Río “he mejorado mucho mi nivel y, sobre todo, la forma en la que afronto las carreras”, lo que le hace pensar que puede volver a estar en la lucha por las primeras plazas en la cita japonesa.

El triatleta almeriense comentó que la preparación en este ciclo está siendo muy similar a la de los Juegos de Río, pero con la ventaja de que, “al ser más maduro, puedo hacer ciertas cargas y volúmenes que antes no podía”. El principal cambio en esta ocasión es que en Tokio “habrá mucho calor y mucha humedad” y por eso han planteado que dentro de unas semanas van a dejar su sede habitual de entrenamientos en Madrid para irse a una zona con mucho más calor y más humedad, para estar más adaptados al clima.

Ruiz confesó que las semanas de confinamiento por culpa de la pandemia en 2020 no le vinieron del todo mal, puesto que tenía una lesión, un edema óseo en la cabeza del fémur, que impedía cualquier actividad física y la recuperación necesaria era reposo absoluto. “Esas semanas de reposo y luego la ayuda del Comité Paralímpico Español para tener una cinta de correr y un rodillo para la bici en casa, me permitió ir retomando poco a poco los entrenamientos, y la verdad es que a nivel personal me vino bien”, relató.

Sobre la importancia que está adquiriendo en los últimos tiempos el triatlón paralímpico, el deportista opinó que, “sin duda, el hecho de que nuestro deporte esté plenamente integrado dentro de una federación convencional es una cosa que no tiene comparación al resto de federaciones deportivas de discapacidad. Los recursos y los medios que tiene una federación nacional que solo se dedica a un deporte y que lleva toda una trayectoria centrada solo en un deporte no tiene nada que ver con el otro sistema y eso ha ayudado muchísimo al fomento y a la promoción del triatlón paralímpico”.

Además, valoró que también “estamos haciendo las cosas muy bien” cuando, “además de ser un deporte del máximo nivel, estamos consiguiendo ser atractivos de cara a las retransmisiones por TV o streaming”. El hecho de que la Superliga de triatlón haya incluido en su programa pruebas de triatletas con discapacidad es una muestra de ello. “Estas pruebas se hacen para que sea muy vistoso el espectáculo, y que hayan pensado en el triatlón paralímpico” para incluirlo ahí “quiere decir que estamos haciendo las cosas bastante bien”.

De cara al futuro, Ruiz aseguró que, una vez que deje el alto nivel, le gustaría seguir vinculado al mundo del triatlón en España. “Pero aún no tengo ni idea de cómo, porque tampoco sé cuándo lo dejaré”, concluyó.