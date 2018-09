El Janati y Caba, intratables en Tíjola

El Circuito de Carreras Populares que impulsa la Diputación Provincial encara su recta final con una nueva y multitudinaria cita. Tíjola fue el municipio que recibía a los más de 270 participantes que han formado parte de la duodécima cita de este programa que se ha consolidado como un reclamo turístico y deportivo en la provincia.

La prueba, de 10 kilómetros de longitud, en tramo urbano, tuvo una novedad con respecto a las anteriores citas del Circuito y es que transcurrió en horario nocturno y al tener el centro de Tíjola como vía principal, los participantes dieron cinco vueltas al trazado para concluir el recorrido.

En cuanto al desarrollo de la misma, la actividad dio comienzo a las 19:30 horas con la salida de las categorías inferiores (Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16) concluyendo con los "Peques A" y "Peques B". Al final de las categorías inferiores se hizo una ceremonia de entrega tras la que dio comienzo (una vez se puso el sol) la prueba reina con la salida de los adultos, tanto en la categoría masculina como femenina.

El primer corredor en cruzar la meta fue Zouhair El Janati , del club Sayma Níjar, con un tiempo de 00:32:32" (vigente campeón del circuito), y la primera corredora fue Marisa Martínez Caba, con un tiempo de 00:43:40", del Run04 Atletismo.

Asimismo, cabe destacar que la carrera contó con la participación de 'runners' de la Residencia 'Virgen del Socorro' que hicieron una prueba especial que dio mucho más ambiente festivo a la carrera que logró que tanto los vecinos como los participantes hicieran de esta cita, una auténtica 'fiesta' del deporte.

La próxima prueba será el sábado 9 de septiembre en Vera, desde las 18:30 horas. Tras esta cita, el Circuito Provincial de Carreras Populares encara su recta final con la cita de Gádor, que será la encargada de cerrar este multitudinario circuito.