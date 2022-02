Javier Jiménez quiere que Unicaja conduzca sin retrovisores

Experimentado, sereno, con dosis de explosividad medida en la cancha de juego, Javier Jiménez pone pausa a las prisas que puede provocar las sucesivas pausas en las que se ha visto sumido el conjunto ahorrador. El juego de palabras sirve para describir lo que el receptor cubano empieza explicando como una obviedad: “Es difícil, esta situación es compleja, pero tenemos que seguir trabajando y enfocándonos en el partido a partido; ya tenemos tres aplazados, pero bueno, el motivo es lo que está sucediendo en el mundo y no algo propio, entonces no nos queda otra que seguir”. Parados en competición, aunque no en entrenamiento, los verdes no deben precipitarse a partir de ahora con motivo de la prisa por volver a ganar. De invictos a dos derrotas, pero ambas cosas son pasado.

Por lo tanto, Javier Jiménez conduce sin mirar el retrovisor, más bien pensando en abrir de nuevo otra racha tan positiva al menos como la anterior: “Todo lo que sube, baja, entonces en algún momento tenía que llegar; hubiese sido muy bonito terminar invictos, pero no pudo ser y ahora simplemente hay que tomar lo positivo, de las derrotas también se aprende y se pueden sacar cosas positivas, y mejorar así para evitar que suceda en los próximos partidos”. Dicho esto, sí es cierta descarga que “desgraciadamente la falta de partidos nos tiene un poco en ese sentido turulatos”, reconoce, “pero qué se va a hacer sino seguir adelante”. Insiste: “Vamos a seguir al frente y eso es lo que queda atrás, así que a mirar lo que queda delante, que es el próximo rival”.

Ese es, este sábado y si el virus no lo vuelve a impedir, Arenal Emevé Lugo: “Son muy buenos en defensa, un equipo guerrero y, como todos los equipos, es de hombres y no de nombres, entonces nosotros tenemos que llegar y hacer nuestra mejor actuación, lucir nuestra mejor versión para sacar la victoria”. No lo duda ni lo más mínimo: “Vamos a salir a ganar, llevando siempre las acciones a la máxima expresión posible y tratar de sacar la victoria en nuestro pabellón”. Al público se refiere cuando desea “que sigan viniendo a disfrutar y que se vayan con una sonrisa, como nosotros”, y en especial a sus más fieles seguidores: “Es más ventajoso tener a la familia acá; en el pabellón disfrutan, van viendo el ambiente, los niños se ponen a jugar con la pelota al final, van familiarizándose…”.

Muy hechos a la vida en Almería, sus dos hijos solo piensan “en juga y jugar, como todos los niños”, y para el cubano “es reconfortante que lo estén mirando y apoyando a uno”. Sobre la cancha, papá Jiménez muestra que es un jugador top en una plantilla de grandes profesionales, lo que sostiene al equipo en los duros momentos de verse privado de poder competir, aunque sería preferible haber sufrido menos paradas: “No es lo mismo jugar entre nosotros, que nos conocemos y podemos predecir un poco lo que vamos a hacer, que un rival que al no conocerlo viene con cosas nuevas, y eso es lo que nos va a dar el crecimiento, porque tenemos que evolucionar y probar los elementos que introducimos en nuestro juego, eso es en lo que más afecta, y también nos hace falta el ritmo”.

En las dos derrotas sufridas se ha notado esto, “porque al dejar de jugar lo vas perdiendo, y las sensaciones, así que competir es bueno para eso, los entrenamientos para practicar y los partidos para poner en práctica lo que has ensayado”. El horizonte es mejor que el lamento, con tres partidos delante de la Copa del Rey que espera que sean suficientes a la hora de coger de nuevo el punto adecuado de juego: “Es lo que hay, no se puede hacer otra cosa y el ‘tal vez’ aquí no va; tenemos que aprovecharlos, que con esos tres partidos que tenemos lleguemos con el rodaje suficiente para afrontar la Copa y sacar el mejor resultado posible”. En el ‘torneo del KO’ “hay mucha igualdad, y al ser de muerte súbita, un partido lo gana cualquiera, así que iremos a dar siempre el máximo y a no confiarnos”.