Jean Pascal estudia para ser el ‘empollón’ de la clase

Tras haberse dado a conocer a principios del verano su regreso a Unicaja Costa de Almería, y sobre todo después de haberse puesto en marcha el equipo, las palabras de Jean Pascal Diedhiou no han caído en saco roto. Siente que está en su año, que su confirmación como una estrella del voleibol espera tan solo una firma que piensa ir estampando en cada partido, y que está en el sitio idóneo para hacerlo realidad. El presidente Ramón Sedeño es una de las personas que más fuerte apuesta por el central: “Es un jugador con un potencial tremendo, el jugador más alto de la historia del club, por encima Alexander Grazietti y sus 208 centímetros, pero no solo valoro esa condición física a la hora de creer en su explosión definitiva, sino en su actitud, que siempre es la mejor”. Así se lo ha venido confirmado en cada amistoso.

Sedeño ha recordado que “su evolución desde que Jaime Fernández Barros en su isla, en Tenerife, lo ‘ganase’ para el voleibol, ha sido constante”. No en vano, “Jean completó la pasada temporada su póker de equipos que optan a todo, por lo que en su trayectoria, año tras año, ha luchado por ganar los títulos siempre”. De hecho, a Unicaja Costa de Almería llegó por primera vez hace dos campañas, procedente de Ibiza, a donde había recalado desde Teruel, y “tan solo le faltaba vestirse de Palma para completar su estancia en los últimos campeones de Superliga, Copa del Rey y Supercopa”. El presidente ahorrador además sabe que ha cumplido un deseo de Manolo Berenguel: “El míster ya dijo el año pasado que le gustaría tenerlo bajo sus órdenes para ver hasta dónde podía llegar, y seguro que será muy lejos”.

Ramón Sedeño: "Recuerdo perfectamente cuando lo presentamos por primera vez en el Hotel Avenida, de la mano de Pelegrín García, en 2017"

En ese sentido, “esto es una relación de reciprocidad, como siempre lo ha entendido este club, por lo que estamos encantados, felices y orgullosos de serle útil a Jean y a cualquier otro en su mejora profesional”. Son muchas las estrellas forjadas con la elástica verde a lo largo de los años, bien desde sus inicios o bien como un salto de calidad una vez puesta en marcha su carrera, que es el caso del gigante senegalés de Dakar. Además, de él Ramón Sedeño destaca en igualdad de importancia a su calidad técnica y su altura, su calidad humana: “Recuerdo perfectamente cuando lo presentamos por primera vez en el Hotel Avenida, de la mano de Pelegrín García, en 2017, que se puso el acento en que es uno de los jugadores más queridos en la Superliga, con amigos en todos los pabellones, que encajó muy bien en Almería”.

En esta segunda ocasión, “insistiendo en la vuelta de talento que ha caracterizado la política de fichajes de este año”, Jean Pascal Diedhiou “quiere saldar una cuenta que considera que tiene pendiente con Unicaja Costa de Almería, que es la de ganar títulos”, y el club lo recupera “para terminar lo que se empezó a hacer dos años atrás y que quedó incompleto”, en palabras del presidente: “La historia de ambos juntos no podía terminar así y vamos a continuarla por donde lo dejamos, encantados de tener en nuestras filas al Jean jugador y al Jean persona”. El central ha reconocido ir a por todas: “Al principio cuesta siempre la vuelta al cole, pero después bien, yo creo que vamos por el buen camino después del trabajo que vamos haciendo, poco a poco van viéndose los resultados de lo que estamos planteando”.

Jean Pascal: "Estamos ajustando algunas cosas todavía, llevamos poco tiempo juntos y los tres tenemos distinto tipo de balón"

Aprovechando ese símil puesto por el mismo jugador, y ante la pregunta de ser el primero de la clase como objetivo, Jean sonríe y asiente: “Lo intento, ser el empollón este curso, pero todavía hay mucho por mejorar y estoy esforzándome en ello, a ver si de aquí a la Supercopa puedo estar al 100% y que salgan las cosas como quiero”. Su propuesta está sustentada también en el equipo que le rodea, bromeando otra vez: “La verdad es que no es un buen grupo -risas-; no, no, es broma, lo cierto es que muy bien, muy buen grupo, buen rollo con todos y desde el primer minuto genial con los compañeros sin excepción; desde que he llegado, un diez, la verdad”. Hay una interacción especial entre los centrales: “Estamos ajustando algunas cosas todavía, llevamos poco tiempo juntos y los tres tenemos distinto tipo de balón, así que Ignacio aclara con nosotros los balones, las señas, las jugadas…”.

Sí, en ese grupo se ‘ha colado’ el colocador, un Ignacio Sánchez que toma apuntes sobre cada compañero y que dialoga especialmente con los centrales: “Alguno no habla muy bien español pero nos juntamos y aclaramos algunas cosas”. De lo que no cabe duda alguna es que “está complicada la cosa, son los dos muy buenos y no lo voy a tener fácil”, eso en cuanto a ganarse un puesto en el equipo: “Tengo que trabajar cada día para ganarme el sitio porque hay mucha calidad; Dimitri y Nick son muy buenos jugadores, tanto bloqueadores como atacantes, tienen mucha calidad y son muy rápidos”. Pero son valores que no solo ve en sus compañeros de posición sino en todo el plantel, básico para el éxito: “Se puede ganar todo, sinceramente lo veo así porque tenemos un equipo bastante bueno y de mucha calidad”.

Pero lo más importante es que el inicio del curso está siendo ambicioso y con ideas muy claras: “Si seguimos en esta línea de trabajo y esforzándonos cada día tengo claro que podemos cumplir el objetivo, el mío personal y el del grupo, que sería el máximo, llevarnos el triplete”. No hay falsa modestia en sus palabras y sí análisis de lo que ve en su propio equipo, eso sí, a falta de comprobar cómo estarán todos los adversarios: “El 20-0 que llevamos hasta ahora muestra que vamos bien, a mí me han gustado las sensaciones dentro del campo y con los compañeros, estamos en la buena línea y espero que sigamos así toda la temporada, ganando 3-0 todos los partidos -risas de nuevo-“. El escollo que se presenta por delante en Lisboa va a ser una buena prueba de fuego: “Nos va a venir muy bien para la Supercopa, porque son competiciones que motivan contra equipos que se gastan mucho dinero en fichajes de gente de nivel, y jugar contra ellos es una motivación especial y salen ganas; comenzaremos la temporada con fuerzas”. Durante esta campaña, además, va a tener la ocasión de reunirse con su hermano cuatro años después, fichado por el CB Almería: “Es como un premio, estoy feliz y muy contento por ello”.