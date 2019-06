Jean Pascal regresa a Unicaja Almería

Pura simpatía, a Jean Pascal no se le agotan jamás las ganas de disfrutar de la vida y de su deporte, el que eligió en Tenerife a su llegada a España procedente de su país natal, Senegal. De eso hace mucho tiempo ya y se dispone a afrontar la que será su octava temporada en la Superliga, por lo que entiende que es el momento de marcar “un antes y un después” en su carrera deportiva. Lo hará tras una enorme campaña en Palma, regresando a donde partió con destino a la isla de Mallorca, en Unicaja Almería. Cargado de motivación, quiere saldar cuentas pendientes: “Tengo claro que cuando me fui la última vez lo hice con la espina clavada de tener ganas de demostrar todo lo que sabía, y ahora se me ha presentado otra vez la oportunidad de volver y he dicho ‘por qué no’, vamos a intentar sacarla”.

Lo primero que tiene presente es que no se puede bajar el ritmo: “Sí estoy con más confianza, pero siempre hay que trabajar, seguir haciéndolo para seguir teniéndola, la misma que he tenido en Palma y poder demostrarlo en el campo”. El que vuelve a enfundarse el verde “es un Jean diferente y más maduro”. Además, es el primer central que hace público el club ahorrador, objeto del deseo de Manolo Berenguel reconocido desde la pasada temporada en vísperas a medirse al cuadro palmesano: “Eso es un plus, cuando haces un equipo y sabes que el entrenador te quiere es una buena señal para empezar; lo que hay que hacer es no decepcionarlo y estar ahí”. Lo que ha visto desde fuera sobre el míster, le ha gustado: “No he trabajado con él todavía, pero por lo que he visto es un tío que exige y con ganas de ganar”.

Conoce la Champions y la CEV, pero aún no la Challenge Cup, en la que deposita una gran ilusión: “Intentaremos llegar lo más lejos posible y dándolo todo vamos a hacerlo; confío en que lo que vamos a hacer, tendremos un equipazo y son partidos que motivan, en los que hay que estar al cien por cien; sin más, cuando llegan, darlo todo y a ganar”. Encima, eso de doblar partidos en la semana no es para nada un inconveniente: “Puede aparecer el factor cansancio, pero a mí personalmente me gusta porque es más competición y es lo que realmente gusta a todos, competir, cuantos más partidos, mejor, y lo bueno es que siempre te va a ayudar porque has estado jugando siempre, no has tenido parón, y se sabe que, jugando, se mejora”. En esa línea el central abunda que “los entrenamientos vienen bien, pero jugando es cuando se disfruta y tienes la oportunidad que hay que aprovechar”.