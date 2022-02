Jémez: “Cuando el Almería se despierte va a seguir dando bocados"

El técnico de la UD Ibiza, Paco Jémez, ha asegurado, este jueves, en una rueda de prensa previa al partido contra el Almería, en la vigesimosexta jornada de LaLiga Smartbank, que la pelea por ganar estará “en quién tiene el balón”.Para el míster celeste, el equipo almeriense se encuentra actualmente en una situación “incómoda”, tras encadenar ocho partidos con una sola victoria, situación que la escuadra ibicenca debe aprovechar.Para sumar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, los ibicencos deben combinar la "mentalidad de apretar" con la "tranquilidad de mantener el balón", ha dicho el técnico.El cordobés ha resaltado que el conjunto rojiblanco, a pesar de su mala racha, es “extraordinario” y sigue siendo un “muy equipo, con una muy buena plantilla y muy bien dirigido” y ha hecho hincapié en las “sorpresas” que da el fútbol, al analizar la trayectoria de un Almería que durante mucho tiempo ha estado en puestos de ascenso.“Está un poco dormido, pero no hay duda de que se va a despertar, y cuando se despierte va a seguir dando bocados y comiéndose a quien se ponga por delante”, ha dicho Jémez.En cuanto al sustituto de Juan Ibiza, el técnico ha asegurado que está entre Gálvez y Rubén ya que, según ha precisado, los de Rubi van a “atacar" y tienen "mucho talento arriba”, por lo que Jémez busca una pareja de centrales que “se amolde a como quiero defender”.También se ha referido a la incorporación de Álvaro Jiménez y ha reconocido que aún no está para jugar los 90 minutos al máximo porque no tiene el ritmo de competición, pero no ha mostrado ninguna duda de que lo irá cogiendo y seguirá participando ya sea de inicio o en la segunda parte para dar “frescura”.