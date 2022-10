Jesús le da el pase copero al Inagroup El Ejido en la tanda de penaltis

El guardameta habitualmente titular del Inagrouo El Ejido vivió desde el banquillo los 40 minutos de juego y 6 de prórroga en Mengíbar, y salió en la tanda de penaltis para aportar decisivamente a la victoria de su equipo y el pase a la tercera ronda de la Copa del Rey. El exarquero justamente del Mengíbar paró los dos primeros de la tanda, y el resto del trabajo lo hicieron Juan Emilio, Chus, Nacho Gil y Guille.

Los celestes pasan de ronda con mucho sufrimiento ante un cuadro local muy ordenado en defensa y en el que su portero Gonzalo fue su mejor baluarte. Los ejidenss pudieron haber rematado el partido en los 40 minutos, pero también lo pudieron haber perdido en una segunda parte con ocasiones para ambos.

El Inagroup monopolizó el dominio en la primera parte, aunque se encontró con Gonzalo casi todas las veces que se acercó al gol. Sin embargo, la más clara de todas la detuvo el otro guardameta de los jienenses, Jesús García, que repelió el penalti señalado antes de los dos minutos y errado por Chus.

El máximo goleador almeriense, Juan Emilio, gozó de hasta tres opciones consecutivas pasado el ecuador del acto, estrellando una de ellas en el palo. Con anterioridad, estuvieron cerca del gol Nacho Gil en una doble ocasión, primero con otro disparo que se estrelló en la madera (5') y otra que repelió el cancerbero tras una buena asistencia del arquero ejidense (6'), que en este partido fue Manolo. También pudieron marcar Peña y Pele, con sendas opciones en el 11'.

El Oleinnova Mengíbar apenas inquietó el marco almeriense, aunque sí se mostró muy ordenado en defensa. Su entrenador ordenó hasta en cinco ocasiones juego de cinco con el objetivo fundamental de respirar con posesiones largas, y de esa forma recuperar algo de aliento ante el sometimiento que desde el inicio ejerció el Inagroup con la posesión del cuero.

Precisamente acabaron el periodo de esa forma, sin portero y atacando, aunque perdieron el balón a falta de un segundo y Manolo, de costa a costa, rozó el gol con la bocina sonando, pero su tiro se fue rozando el palo.

A la prórroga... y los penaltis

La segunda mitad fue más entretenida y pudo haber pasado de todo. El Inagroup ya no vivió tan tranquilo y de hecho el Mengíbar tuvo tres opciones muy claras con 0-0, en sendos unos contra uno de Enrique (23') y Vacas (33') y, también un tiro al palo de Colacha (27'). No obstante, fueron más las ocasiones claras para El Ejido, que no logró romper el entramado defensivo de los jienenses ni, sobre todo, a su portero Gonzalo. Las tuvieron Chus (25'), Pele (28'), Nacho Gil (31'), Chus (32') y Juan Emilio (34').

El cántaro se rompió en el 35', cuando Juan Emilio culminó una buena acción de tiralíneas y puso el 0-1 a pase de Chus. Sin embargo, el Mengíbar logró empatar en la siguiente acción, por mediación del juvenil Vacas, resultado que ya no se movería. El choque se fue a la prórroga, pese a que ambos equipos gozaron de una ocasión clara: Ruano en los locales (37') y Josete en el Inagroup (38')

El primer periodo extra de tres minutos se esfumó con presteza sin que ni Inagroup ni Mengíbar fueran capaces de perforar el arco contrario. Lo slocales, como vinieron ahciendo durante todo el partido, utilizaron muy bien la opción de portero jugador en varios ataques, también en la prórroga.

En el segundo el Inagroup pudo haber marcado a falta de medio minuto, jugando con portero jugador y en una acción en propia puerta de los locales, pero el duelo estaba destinado a resolverse en los penaltis.

Los de José Escrich, tal como arranca la crónica del partido, fueron más certeros en la lotería de los penales, con Jesús en modo estrella. Así que, de momento, el Inagrouop sigue vivo en la Copa.