Jiménez hila fino: “Lo primero, olvidar el partido anterior”

Por mucho que la receta siga siendo la misma, que se sepa perfectamente de lo que eres capaz y lo que puede hacer tu adversario, cada partido es un mundo diferente, y quien lo sabe muy bien es Javier Jiménez. De hecho, en voleibol eso mismo sucede de set a set y, en muchas ocasiones, dentro de la propia manga. Así, en medio justo de la eliminatoria de los cuartos de final entre Unicaja Costa de Almería y Rotogal Boiro es fundamental no cegarse por el brillo innegable del primer partido: “En A Cachada tuvimos un gran día de saque y, conjuntamente con el bloqueo, no les dejamos hacer mucho, pero aquí creo que va a ser un partido diferente”. Solo piensa en el viernes para que ‘no exista’ el sábado.

Sí, la receta, “buscaremos seguir presionando con el saque y darle continuidad también al bloqueo”, y sí, la parte que no se puede controlar, “vamos a ver cómo reaccionan”. La lectura de siempre, que el cubano tiene clara y ha predicado a lo largo de su carrera, ya que ha jugado siempre por ganar títulos, es sencilla: “Nosotros, a lo nuestro”. Cae por su propio peso la consideración principal del cubano: “Lo primero que tenemos que hacer es intentar olvidar el partido anterior, porque eso nos hace daño; enfocarnos en que es un partido nuevo al que ellos van a acudir con todas las energías, aprendiendo de la derrota que le propinamos en su casa, y van a salir a buscar la victoria aquí, claro está”.

El camino iniciado sigue abierto, falta una victoria más y quedan dos oportunidades para lograrla, siendo la lectura del rival que está tal y como empezó el fin de semana pasado, necesitando ganar dos veces, eso sí, sin margen de error. Rotogal Boiro despliega buen juego… si lo dejan, y lo ha demostrado ampliamente en la fase regular y hasta en la Copa del Rey. Por eso, lo mejor es no dejarle ningún resquicio y es la petición de Jiménez: “Lo que hay que hacer es simplemente ser agresivos con el saque, que va a nutrir el bloqueo, y este puede ser clave, no solo para sumar puntos directos, sino que además va a facilitar el trabajo de la defensa”. Más corto: “Más trabajo y agresividad en todos los aspectos”.

Si se sigue con ese alto nivel habrá que esperar si los boirenses son capaces de dar una mejor respuesta en recepción y estar más firmes en ataque, pero hay otro arma que aun no ha entrado en escena, y es eso, la escena. El Moisés Ruiz se ha revestido de magia, la mejor manera de definir cuando un equipo conecta de ese modo que lo han hecho los verdes con la afición: “El público es espectacular, creo que nos está agasajando mucho y es un impulso de motivación que nos llega de manera nítida, así que ojalá que sigue de este modo acudiendo al pabellón y apoyando como lo está haciendo”. El cubano está ‘en casa’ e insiste: “Que vengan, que nos ayuden, estamos esperando por ustedes”.

El pase a semifinales está caro, tanto como al principio de la serie, pero la confianza en Unicaja Costa de Almería es absoluta por lo que retroalimenta al grupo desde dentro del mismo: “Veo al equipo enfocado y concentrado en la labor que nos hemos encomendado; hasta que terminemos el último partido, no se acaba la temporada, así que enfocados en que estamos en la recta final de la temporada, y es ahora cuando se decide todo”. Es el mismo sentimiento que lo invade a él, constructivo y consciente de lo que está pasando: “Yo me encuentro positivo y contento, disfrutando del momento, porque estos momentos hay que disfrutarlos; estamos en playoff y solo hay que hacer lo que uno sabe hacer”.

En esa línea, si se accediera a la siguiente fase, ni Teruel, que lleva ventaja, ni Guaguas, que dispone del factor cancha ahora: “Mejor nosotros, y el que venga, pues a pelearlo”. No solo eso, sino que introduce una lectura interesante: “Desde el inicio de la temporada tenemos un equipo muy competitivo y mientras fueron pasando las jornadas eso se fue demostrando; indiscutiblemente, se ha visto en la fase regular que podemos competir con todos, y sí, en la Copa perdimos un partido importante, la final, pero eso no nos amilana para lo que viene y vamos a luchar la liga, que es una serie y no un partido; un partido malo lo puede tener cualquiera y en una serie siempre gana el mejor equipo”.