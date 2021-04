Cullell, del Primaflor, consigue su primer triunfo internacional de la temporada

El camino hacia la Copa del Mundo para Jofre Cullell pasaba por dos pruebas de primerísimo nivel internacional: Haiming este domingo y Heubach (Alemania) la próxima semana. La suspensión de la segunda dejaba la cita austriaca como principal test en competición para el biker de Primaflor-Mondraker-XSauce, ya que se mediría a los principales sub 23 del circuito internacional.

A pesar de salvar la salida, Cullell notó la falta de ritmo en carrera en las vueltas iniciales. Con todo, consiguió abrir distancia desde muy pronto junto a Joel Roth -campeón europeo- y el alemán List, quien cedía terreno a falta de dos vueltas. Con el paso de los kilómetros, el catalán fue encontrando mejores sensaciones, abriendo un pequeño hueco sobre el suizo en la subida final, suficiente para alcanzar la meta con ventaja y apuntarse una meritoria victoria.

Jofre Cullell: "Muy satisfecho. Desde salida nos hemos marchado los tres que después hemos disputado la victoria. Las primeras vueltas se me han hecho duras, me ha costado, ya que venía de dos o tres semanas entrenando bastante duro y sin competir. Me notaba falto de ritmo pero he sabido sufrir y poco a poco he ido encontrando mejores sensaciones".

"A falta de dos vueltas me he marchado con el campeón de Europa, Joel Roth, y nos lo hemos jugado todo en la última subida. He podido entrar primero en la bajada final, abrir hueco y conseguir la victoria".

"Es una pena no poder correr en Heubach la próxima semana, ya que nos venía muy bien para seguir sumando competición de calidad, pero seguiremos trabajando muy duro con el objetivo claro que se viene en mayo: las primeras carreras de Copa del Mundo".

Doble podio en Copa Catalana

Sin UCI Junior Series, Francesc Barber cambiaba de planes este fin de semana tomando la salida en la manga júnior de Santa Susanna, puntuable de la Copa Catalana Internacional. El balear, que también llegaba de un largo periodo de trabajo específico en altura, se impuso en solitario en la manga masculina, sumando así su cuarto éxito de la temporada. Sara Méndez abría la participación de PMX Racing Team el sábado con un valioso segundo puesto, sólo por detrás de la francesa Olivia Onesti.