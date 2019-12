Jonathan Aguilera deja huella en suelo malagueño

De igual modo que en tenis, los torneos de Brisbane, Roma, Queen’s y Cincinnati se consideran las respectivas antesalas del Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Open USA, o en ciclismo lo es el Critérium du Dauphiné Libéré del Tour de Francia, la décima edición de Zurich Maratón de Málaga sirvió como última prueba de primer nivel antes de que la San Silvestre inunde todos los rincones de España.La cita malagueña se desarrolló el domingo 15 de diciembre, participando más de 8.000 corredores entre la modalidad de maratón con sus 42 kilómetros y 195 metros, más los del medio maratón y sus 21 kilómetros y 67 metros, actuando en esta última de forma destacada Jonathan Aguilera Bonilla, quien concluyó la exigente prueba internacional en el cuarto puesto de su categoría (sénior) y también absoluto, cerca de subirse al podio.

Nacido y criado en El Ejido, es un fijo en los primeros lugares de competiciones de ámbitos local, provincial y autonómico a lo largo de toda esta década, incluyendo una 107ª plaza en el Campeonato de España de Medio Maratón en 2014, desplazándose hasta tierras malacitanas donde portó el dorsal 5011 y detuvo el crono en una hora, 11 minutos y 33 segundos, seguido de Clement Weber (Herce AC) con un tiempo de 11:11:39, y de Jordan Jo (Herce AC) con 11:13:10.

La victoria en el medio maratón la consiguió El Bouzyry Bourhim (independiente) que hizo 1:07:46, Antonio Montero Parejo (AC Trotasierra de Hornachuelos) terminó subcampeón con 1:07:59, mientras que Steve Galienne (Bideford AAC) completó el recorrido en 1:09:31, lo que significa que Jonathan, que corrió de manera independiente, fue uno de los dos únicos españoles entre los seis mejores atletas.

"Quedar en la cuarta plaza en esta prueba, que hay un ‘nivelazo’, está muy bien”

El propio almeriense explicaba que “la carrera fue un carrerón, nada más salir a las 8:30 horas, con el frío que hacía, salí detrás del grupo de los keniatas de la maratón, me enganché y fui con ellos hasta el kilómetro 3 a unos ‘ritmazos’ de 3:10, 3:15, 3:14… por la avenida que era cuesta arriba y en el kilómetro 4 decidí dosificarme para no pinchar en la carrera, porque iba bastante rápido en los primeros kilómetros”.De esta forma, Jonathan añadía que “no me fiaba y entonces mantuve el ritmo sin acelerar hasta el kilómetro 10”, cuando “empecé otra vez a subir el ritmo”, ya que “llegué muy bien al kilómetro 10, iba muy fácil y muy cómodo, con muchas piernas todavía, incluso con el viento que había en contra adelanté puestos y de la sexta posición llegué a la cuarta al final. Acabé fortísimo, a 3:09 el último kilómetro llegando a meta”.

El deportista ejidense indicó que “estuve cerca de pillar el tercer puesto, pero se me escapó porque se metió en el grupo de los keniatas y con esa ventaja ya era muy difícil de pillarlo”, aunque “quedar en la cuarta posición en la Media Maratón de Málaga, que es súper internacional, hay un nivelazo que no veas y con mejor marca 1:11:26, está muy bien. Podía haber hecho menos si no hubiera habido viento y las cuestas, que se me escaparon 30 segundos, seguramente podía haber hecho 1:10 o por ahí”.