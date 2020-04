Jonathan Silva: "El Almería es un gran club y estoy disfrutando mucho"

A sus 22 años y con un contrato de larga duración (firmó para cinco temporadas), Jonathan Silva vive una extraña temporada de asentamiento en el equipo a la que, además de las ya de por sí dificultades de adaptación, le suma ahora el confinamiento impuesto por el estado de alarma. A la sombra de Iván Martos, el brasileño ha disputado 16 partidos, nueve de ellos como titular, para un total de 1.060 minutos, en las que ha visto cuatro cartulinas amarillas. Alega que lleva nueve meses sin poder ver a su familia y hoy atendía a los medios del club desde su domicilio.

¿Cuáles fueron sus orígenes y cómo vive esta crisis la familia en su país?

Mi padre trabajó, pero nunca ganaba mucho dinero. Cuando yo empecé a jugar en el Botafogo ya comencé a ayudar a la economía de la familia. Con la situación del coronavirus hablé con mi mujer y por la situación del país preferimos quedarnos aquí en casa, en España. El coronavirus va a unir a todos los países y hacerse más fuertes para vencer a la pandemia. Echo de menos a mi familia, siento no estar cerca de ellos. Cuando lleguen las vacaciones aprovecharé para estar con mi gente.

¿Cómo lleva el aspecto físico?

Durante esta cuarentena estoy entrenando bastante. Si empezamos a entrenar, me voy a sentir muy bien, ya que estoy bien físicamente al entrenar mucho en casa. Estoy con mi mujer y con mi hijo (nació hace unos meses en el Hospital Mediterráneo). Ser padre es algo único, siendo bueno tanto dentro como fuera del campo para dar ejemplo.

¿Qué tal su adaptación a la ciudad?

Almería es una ciudad muy buena, maravillosa, tranquila y tanto mi mujer como yo estamos disfrutando mucho. Vivimos cerca de la playa y parece Río de Janeiro.

¿Por qué se decantó por el Almería para dejar el Botafogo?

Mi representante y yo creemos que el Almería es un muy buen club. He conseguido entrar más en el equipo y disfrutar mucho.

Iván Martos se le pone complicado en el carril zurdo...

Lo que más me costó fue la posición. Me ha llamado la atención que el cuerpo técnico te llama para corregir errores, no sólo las cosas en las que fallas, sino que te proponen proyectos para crecer en el terreno de juego.

¿Le molestaría tener que jugar en verano?

Si hay que jugar en verano, jugamos; en Brasil lo he hecho con temperaturas altas, pero si ascendemos, mejor.