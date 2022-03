Jorge Fernández: “Merecemos ganar esta Superliga”

El latido de los verdes suena alto y va acompasado con una necesidad de reivindicación que los hace más fuertes y peligrosos. La final de la Copa del Rey ronda todavía metida en las cabezas de los jugadores, que lejos de intentar borrarla a toda cosa, han decidido usarla como acicate. Además, las palabras de Manolo Berenguel han calado y se produce ‘seguidismo’ con los argumentos del técnico. Es el resumen conceptual de todo lo dicho por Jorge Fernández en la víspera de viajar hacia su Galicia para iniciar el playoff: “Creo que jugador por jugador tenemos un equipo muy bueno, y cuando jugamos como equipo tenemos un nivel muy alto; durante el año, cuando hemos jugado bien, ningún equipo ha jugado tan bien como nosotros”. El peso de es argumento cae hacia la convicción total.

Central con mucha experiencia, prosigue su análisis: “Hemos tenido partidos malos como la final de la Copa, en la que Melilla fue claramente superior a nosotros, pero creo que, a pesar de eso, nos merecemos ganar esta liga”. Matiza su expresión: “Que la merecen otros equipos, sí, pero hemos hecho un trabajo muy duro, tenemos un muy buen grupo y cuanto jugamos bien, jugamos como nadie, así que sí, para mí, merecemos ganarla”. El momento de demostrarlo está aquí, y Unicaja Costa de Almería va preparado: “Llegamos muy bien tras una liga regular bastante buena en términos generales, una primera vuelta prácticamente perfecta, en la segunda sí un poquito más irregulares, pero ahora, para los playoffs, el equipo está mentalizado de que nos jugamos toda la temporada en un mes”.

Motivación y confianza, estos elementos serán fundamentales para lograr avanzar hasta la consecución del título: “Al final hemos acabado segundos, pero sin haber podido jugar dos partidos, y este equipo, haciendo lo que sabe, jugar muy bien, tiene muchas opciones de ganar esta Superliga; no va a ser fácil, porque Melilla está jugando muy bien, Guaguas tiene muy buen equipo, Teruel cada vez un poquito mejor… al final cualquier equipo será fuerte y dará buen juego, pero nuestro nivel al cien por cien es muy alto, y si lo logramos mantenerlo durante todos los playoffs creo que tenemos bastantes opciones de poder ser campeones”. En su caso, además, el camino da inicio en su tierra: “Siempre es bonito volver a tus raíces, mi familia podrá ir a verme; Boiro no es mi casa, pero sí lo considero”.

Tocará una auténtica batalla, predicción apoyada en realidades anteriores a los cuartos de final de la liga, como los cuartos de final de la Copa : “Espero un partido muy difícil; ya el último que jugamos contra ellos en Gran Canaria nos costó mucho ganarles y tuvimos que remontar un 0-2 en contra, y allí en su casa Boiro juega siempre muy bien con apoyo de su afición”. Espadas en alto, “va a ser un partido muy complicado, en el que tenemos que dar nuestro cien por cien si queremos conseguir la primera victoria de la eliminatoria allí”. Después, rematar en Almería el pase: “Este año aquí en casa hemos jugado muy bien, hemos ganado todos los partidos menos el de Palma, y es verdad que el público se vuelca con nosotros; desde el principio de temporada hubo muy buen feeling, pero creo que con cada partido la gente se va uniendo más a nosotros, se va enganchando”.

Eso se traduce en un gran valor que destaca y considera fundamental: “Ahora hay una unión total entre grada y equipo, y nos va a ayudar muchísimo para los partidos que nos quedan en casa”. Será básica esa aportación, sobre todo porque la confianza en todo lo que Unicaja Costa de Almería puede desarrollar en pista y la ‘justicia’ de levantar el título no empaña la clarividencia de Jorge Fernández: “No hay favoritos, todas las eliminatorias están muy igualadas, al 50% casi; yo no sabría decir si Guaguas o Teruel, que si pasamos es nuestro cruce, porque creo que ahora Teruel está en una dinámica más buena, con Andrés que ya está jugando otra vez, no veo ningún favorito en esa eliminatoria como en la de Soria y Palma, que también la veo al 50%”. Ante esos dos rivales, solo en la final.