Jorge Fernández, fichaje bomba de Unicaja Almería

Impone su presencia en cancha, y como esto va de uniformes, cualquier equipo que lo tiene vestido con sus colores experimenta una ‘carga de galones’ incuestionable. No es solo su juego, sino que a la calidad técnica y táctica y al poderío físico que lo hacen estar entre los mejores, suma inteligencia y carisma, eso que se tiene o que no se tiene, que no se entrena y que marca la diferencia. Jorge Fernández Valcárcel nació hace 32 años en O Barco de Valdeorras, provincia de Orense, y desde el IES Lauro Olmo de su pueblo hasta la actualidad en Almería ha trazado una trayectoria extraordinaria con marcado acento francés. De hecho, ficha como subcampeón de la Ligue A con el Chaumont, título que ha acariciado y que en todo caso sabe lo que es ganarlo, como también un doblete en España: “Con trabajo, se puede repetir”.

Y sí, ese es su ‘mantra’, esfuerzo, compañerismo, perseverancia… la esencia de lo que es y las herramientas con las que ha labrado. Unicaja Costa de Almería da un puñetazo en la mesa con la incorporación del central gallego, quien además cumple lo que define al proyecto 2021/2022, convicción de querer lucir el verde: “Estoy muy contento e ilusionado de poder defender los colores de Unicaja Costa de Almería, ya que cuando uno empieza a jugar al voleibol, siempre sueña con llegar a jugar en los mejores equipos de su país, y este, sin duda, es uno”. Tan es así que “ha sido una elección fácil”, matizando que “después de varios años en Francia, tenía muy claro que quería regresar a mi país, estuve en contacto con varios clubes españoles y extranjeros y al final la opción que más se adaptaba a lo que buscaba era esta”.

Va a más al enumerar como motivos de su fichaje “el equipo que estaba formando” y “la ciudad, por la calidad de vida que ofrece”, argumentos de peso: “No lo dudé”. Ahora, los días se le hacen eternos por las ganas de llevarlo a la realidad: “Estoy deseando empezar esta nueva e ilusionante temporada y estar a la altura de los objetivos de un club tan importante como Unicaja Costa de Almería”. Es al que logró doblegar en su primer regreso a España, cuando se alzó con un doblete, algo que no ve tan lejos: “Espero que esta vuelta sea tan buena como la anterior, con Ca’n Ventura, porque creo que hay un grupo muy bueno y, con mucho trabajo, se puede repetir”. Por si no se ha entendido bien, insiste en ello escudado en las vibraciones que rodean al proyecto ahorrador desde antes de su arranque: “Ahora mismo tengo muy buenas sensaciones, y creo que va ser un año muy bueno”.

Sobre Manolo Berenguel reconoce no conocerlo mucho, con interés en formarse su propia opinión sobre el míster almeriense a partir de la experiencia que compartan, si bien “las veces que hablé con él o lo escuché hablar durante los partidos me gustó mucho, por su forma de trasmitir las cosas”, textualmente. En base a ello, sabe que le va a poder aportar mucho “para seguir creciendo como jugador, ya que él ha sido uno de los mejores jugadores de este país y como entrenador ha demostrado que por donde pasa, sus equipos siempre han jugado muy bien”. La expresión es la de “vamos a entendernos muy bien”, extensible a la plantilla “completa y equilibrada en todas las posiciones” que se ha formado: “Veo un equipo fuerte, y me atrevo a decir que, jugador por jugador, para mí, puede ser el mejor Unicaja de los últimos años”